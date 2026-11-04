ETV Bharat / state

दिवाली से पहले मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी, पौनी पसारी को लेकर पेंच, कुम्हारों को मिला दोहरा अवसर

दिवाली पर मिट्टी के दीये बनाता कुम्हार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: दीपावली से पखवाड़ाभर पहले से कुम्हार मिट्टी के दीये बनाने में जुटे हुए हैं. कोरबा शहर के साथ ही आसपास के गांवों के कुम्हार परिवार इस बार मिट्टी के दीयों की डिमांड बढ़ने से उत्साहित है और दिनरात दीये, धूपदानी, लक्ष्मी प्रतिमाएं, कलश और पूजा में उपयोग होने वाली मिट्टी की अन्य सामग्री तैयार करने में जुटे हुए हैं. इस बार मांग में तेजी के बीच कुम्हारों को लागत बढ़ने और मजदूरों की कमी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

दिवाली की तैयारी कर रहे हैं. मिट्टी के दीये, धूपदानी, कलश, छोटे बड़े सभी दीये बन गए हैं-सुनीता प्रजापति, कुम्हार इस वर्ष किसानों को मिला दोहरा अवसर कुम्हारों के मुताबिक पिछले वर्षों में वे दीपावली के लिए करीब 2 से 3 लाख दीये तैयार करते थे. इस साल सितंबर में पीएम मोदी के जन्मदिवस और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दीपोत्सव के कारण पहले से तैयार दीयों का स्टॉक खत्म हो गया. 17 सितंबर को शहर से गांवों तक हजारों दीप जलाए गए थे. इस आयोजन में बड़ी संख्या में मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कुम्हारों के पास रखा पुराना स्टॉक भी खप गया. कुम्हारों का कहना है कि दीपोत्सव के बाद से लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं. मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय लगाकर दीये तैयार किए जा रहे हैं.