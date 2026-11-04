दिवाली से पहले मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी, पौनी पसारी को लेकर पेंच, कुम्हारों को मिला दोहरा अवसर

दिवाली से पहले मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी, पौनी पसारी को लेकर पेंच, कुम्हारों को मिला दोहरा अवसर
कुम्हारों के मुताबिक इस साल दिवाली से पहले ही दीयों का स्टॉक खत्म हो गया. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 12:53 PM IST
कोरबा: दीपावली से पखवाड़ाभर पहले से कुम्हार मिट्टी के दीये बनाने में जुटे हुए हैं. कोरबा शहर के साथ ही आसपास के गांवों के कुम्हार परिवार इस बार मिट्टी के दीयों की डिमांड बढ़ने से उत्साहित है और दिनरात दीये, धूपदानी, लक्ष्मी प्रतिमाएं, कलश और पूजा में उपयोग होने वाली मिट्टी की अन्य सामग्री तैयार करने में जुटे हुए हैं. इस बार मांग में तेजी के बीच कुम्हारों को लागत बढ़ने और मजदूरों की कमी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
|दिवाली की तैयारी कर रहे हैं. मिट्टी के दीये, धूपदानी, कलश, छोटे बड़े सभी दीये बन गए हैं-सुनीता प्रजापति, कुम्हार
इस वर्ष किसानों को मिला दोहरा अवसर
कुम्हारों के मुताबिक पिछले वर्षों में वे दीपावली के लिए करीब 2 से 3 लाख दीये तैयार करते थे. इस साल सितंबर में पीएम मोदी के जन्मदिवस और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दीपोत्सव के कारण पहले से तैयार दीयों का स्टॉक खत्म हो गया. 17 सितंबर को शहर से गांवों तक हजारों दीप जलाए गए थे. इस आयोजन में बड़ी संख्या में मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कुम्हारों के पास रखा पुराना स्टॉक भी खप गया. कुम्हारों का कहना है कि दीपोत्सव के बाद से लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं. मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय लगाकर दीये तैयार किए जा रहे हैं.
|पिछले साल के दीये पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिक गए. दिवाली के लिए फिर से बनाए है-सुनीता प्रजापति, कुम्हार
|पुराना स्टॉक पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिक गया. नया स्टॉक बचा है- छविलाल प्रजापति, कुम्हार
उत्पादन लागत में भी आई बढ़ोतरी
इस बार उत्पादन लागत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. मिट्टी, भूसा, पैरा, लकड़ी का बुरादा और परिवहन महंगा होने के साथ मजदूरों की कमी ने लागत बढ़ा दी है. इसका सीधा असर दीयों की कीमत पर पड़ा है. पिछले साल तक थोक में 100 से 120 रुपए सैकड़ा बिकने वाले सामान्य मिट्टी के दीये अब करीब 150 से 200 रुपए सैकड़ा तक पहुंच गए हैं. हालांकि कई कुम्हार अब भी 15 से 20 रुपए प्रति दर्जन के दर पर ही दीये बेच रहे हैं. कुम्हारों का कहना है कि इस बार बाजार में मिट्टी के दीयों की मांग उत्साहजनक है, लेकिन बढ़ती लागत के कारण मेहनत के अनुपात में लाभ बनाए रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है.
|दीया के दाम पिछले साल की तरह 30 रुपये दर्जन है- छविलाल प्रजापति, कुम्हार
बुधवारी बाजार में कुम्हारों को सामान बेचने पर रोक
दूसरी तरफ निगम की सख्ती भी इस वर्ष कुम्हारों के लिए मुसीबत बन गई है. वर्षों से कुम्हार बुधवारी बाजार के फुटपाथ पर अपना व्यवसाय करते आए हैं, लेकिन भविष्य की योजनाओं के मद्देनजर नगर पालिक निगम ने इस बार यहां दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया है.
|बुधवारी बाजार रोड में दीये बेचते हैं. निगम वाले कहते हैं बाजार के अंदर जाकर दीये बेचो. कहते हैं कचरा मत करो. पिछले 50 साल से उसी जगह पर दीपावली पर बाजार लगता है तो दूसरी जगह ग्राहक कैसे आएगा--सुनीता प्रजापति, कुम्हार
|बुधवारी बाजार से हमें हटा दिया जाता है-छविलाल प्रजापति, कुम्हार
पौनी पसारी योजना के तहत कुम्हारों के लिए बनाए गए पसेरी
बुधवारी के समक्ष आनंद बाजार में पौनी पसारी योजना के तहत बनाया गए पसेरी में कुम्हारों को व्यवसाय करने की बात निगम ने कही है, लेकिन कुम्हार वहां नहीं जाना चाहते. निगम ने पौनी पसारी योजना के तहत बनाए गए पसरा में पूरी व्यवस्था देने की बात भी कही है.
|सड़क के किनारे बिजनेस करना खतरनाक है. वीआईपी रोड में अस्त व्यस्त रूप से छोटे वेंडर बैठे रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए आनंद बाजार की स्थापना की है. उसमें भी पौनी पसारी बाजार की व्यवस्था की गई है, जिसमें पूजन साम्ग्री, मिट्टी का सामान, झाड़ू, मटका और दूसरी बेसिक चीजें रखी जा रही है. वेंडर्स को पौनी पसारी पर जाने की अपील की जा रही है. वहां बेसिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है - आशुतोष पांडेय, आयुक्त
निगम की दलील है कि फुटपाथ की दुकान दुर्घटनाओं का आमंत्रण देती है, यह पूरी तरह से गैरजिम्मेदारी भरा काम है. आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि पिछले साल वीआईपी रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें निगम के कर्मचारी की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि वहां डिवाइडर बनाया जा रहा है. आगे गौरवपथ का प्लान है. ऐसे में दुकानदार आगे वहां बैठ ही नहीं पाएंगे. बुधवारी बाजार में पसरे को आवंटित करने की बात आयुक्त ने कही.
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