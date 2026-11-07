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बिना तेल, बिना माचिस... बिहार के बाजार में आया पानी से जलने वाला दीया, जानिए इसके पीछे का विज्ञान

दीपावली 2026 ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में दीपावली के त्योहार को लेकर इस बार दीये और मोमबत्तियों का एक बेहद अजब-गजब बाजार सज गया है. पारंपरिक रूप से बनने वाले मिट्टी के दीयों के साथ-साथ इस साल बाजार में कई तरह के आधुनिक और कृत्रिम दीये भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं, घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्तियों की भी कई नई और अनोखी किस्में दुकानों पर उपलब्ध हैं.

पानी डालते ही जल उठने वाले जादुई दीये