बिना तेल, बिना माचिस... बिहार के बाजार में आया पानी से जलने वाला दीया, जानिए इसके पीछे का विज्ञान
DIWALI 2026: दीपावली पर मिट्टी के दीयों के बीच, पानी से जलने वाले दीयों की भी बढ़ी डिमांड. जानें इसके पीछे का साइंस. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : November 7, 2026 at 7:20 AM IST
गया: बिहार के गया में दीपावली के त्योहार को लेकर इस बार दीये और मोमबत्तियों का एक बेहद अजब-गजब बाजार सज गया है. पारंपरिक रूप से बनने वाले मिट्टी के दीयों के साथ-साथ इस साल बाजार में कई तरह के आधुनिक और कृत्रिम दीये भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं, घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्तियों की भी कई नई और अनोखी किस्में दुकानों पर उपलब्ध हैं.
पानी डालते ही जल उठने वाले जादुई दीये
गया शहर के प्रसिद्ध जीबी रोड पर सजी दुकानों में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उन दीयों की है, जो पानी डालते ही जल उठते हैं. फाइबर से बने इन अनोखे दीयों को जलाने के लिए किसी आग, माचिस, तेल या घी की जरूरत नहीं पड़ती. दीये में जैसे ही पानी डाला जाता है, वह तुरंत रोशनी से जगमगा उठता है, जिसे देखने और खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है.
जानिए क्या है इसके पीछे की वैज्ञानिक तकनीक
इस जादुई दीये के पीछे कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है. पूर्व अटल टिंकरिंग लैब इंचार्ज देवेंद्र कुमार बताते हैं कि यह पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तकनीक पर काम करता है. इसके अंदर एक छोटा एलईडी बल्ब, बटन सेल बैटरी, ट्रांजिस्टर और दो मेटल पिन (वाटर सेंसर) लगे होते हैं.
कैसे काम करता है वाटर सेंसर सर्किट?
देवेंद्र कुमार के अनुसार, जब दीये में खनिज युक्त पानी डाला जाता है, तो पानी दोनों मेटल पिनों के बीच एक कंडक्टर की भूमिका निभाता है. पानी के संपर्क में आते ही इलेक्ट्रॉन सर्किट पूरा (कम्प्लीट) हो जाता है. इसके बाद दीये में लगा छोटा ट्रांजिस्टर इस हल्के सिग्नल को मजबूत करता है और बैटरी से बिजली एलईडी बल्ब तक पहुंच जाती है, जिससे दीया चमकने लगता है.
"इन दीयों के अंदर एक छोटा एलईडी बल्ब, सेल, ट्रांजिस्टर और दो मेटल पिन या स्क्रू (वाटर सेंसर) लगे होते हैं. जब आप दीये में पानी डालते हैं, तो पानी दोनों मेटल पिन के बीच सर्किट पूरा कर देता है. इससे करंट प्रवाहित होता है और एलईडी बल्ब जलने लगता है."-देवेंद्र कुमार, पूर्व अटल टिंकरिंग लैब इंचार्ज
दो दिनों तक जलने वाली सेंटेड मोमबत्ती
इस बार फेस्टिव सीजन में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि खुशबू का भी खास ध्यान रखा जा रहा है. गया के बाजार में खास तौर पर 'जेली मोमबत्ती' और सेंटेड (सुगंधित) मोमबत्तियों की एंट्री हुई है. दुकानदारों के मुताबिक, यह विशेष मोमबत्ती करीब दो दिनों तक लगातार जल सकती है, जिसके कारण मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
मिट्टी की बढ़ती महंगाई का असर
एक तरफ जहां बाजार में आधुनिक दीयों की धूम है, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से बनने वाले पारंपरिक मिट्टी के दीये इस बार थोड़े महंगे हो गए हैं. स्थानीय कारीगरों और दुकानदारों का कहना है कि कच्चे माल यानी मिट्टी की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के कारण इस साल दीयों के दामों में भी तेजी देखने को मिल रही है.
1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर पहुँचे मिट्टी के दाम
दीये बनाने वाले स्थानीय कुम्हार उदय कुमार ने बताया कि पिछले साल तक जो मिट्टी 1000 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिल जाती थी, वह इस बार बढ़कर 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर हो गई है. मिट्टी महंगी होने के कारण दीयों की लागत बढ़ गई है. हालांकि, काम को आसान और तेज करने के लिए अब कलाकार हाथ के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक चाक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.
"लागत बढ़ने के कारण इस साल मिट्टी के दीये 100 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति सैकड़ा (100 पीस) की दर से बिक रहे हैं. पिछले सालों में इन्हीं दीयों की कीमत महज 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास हुआ करती थी. अलग-अलग साइज और आकर्षक डिजाइनों में ये दीये बाजारों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं."-उदय कुमार, स्थानीय कुम्हार
कृत्रिम दीयों से पारंपरिक बाजार को टक्कर
इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स और पानी से जलने वाले कृत्रिम दीयों के बाजार में छा जाने से मिट्टी के दीयों की बिक्री में पहले की अपेक्षा थोड़ी कमी जरूर आई है. इसके बावजूद, लोगों की धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक सोच के कारण मिट्टी के दीयों की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. बाजार में भले ही थोड़ी नरमी है, लेकिन इनका महत्व आज भी बरकरार है.
कोलकाता से आए फैंसी और किफायती आइटम
स्थानीय दुकानदार दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि वे ये अजब-गजब सामग्रियां खास तौर पर कोलकाता से मंगाकर बेच रहे हैं. उनके पास 300 रुपये में 12 पीस पानी से जलने वाले दीये और 250 रुपये से शुरू होने वाली हांडी मोमबत्तियां उपलब्ध हैं, जो चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं. इसके अलावा दीपावली पूजन के लिए धान की बाली की भी बाजार में काफी ज्यादा डिमांड देखी जा रही है.
"अलग-अलग साइज में अलग-अलग कीमतों में हमारे यहां कृत्रिम दीये और मोमबत्ती उपलब्ध हैं. इसके अलावा धान की बाली जो कि दीपावली में बिक्री होती है, वह भी हमारे दुकानों में है और इसकी काफी ज्यादा डिमांड हमारे यहां है."-दीपक कुमार गुप्ता, स्थानीय दुकानदार
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