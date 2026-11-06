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मोमबत्तियों की बढ़ती चमक में फीकी पड़ी मिट्टी के दीयों की रोशनी, कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

त्योहारों में कम हो रहा मिट्टी के सजावटी दीयों का कारोबार ( ETV Bharat )

कुल्लू: देशभर में 8 नवंबर को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. वहीं, लोगों द्वारा अब अपने घरों को सजाने का काम भी पूरा किया जा रहा है. दिवाली को लेकर सारे बाजार सज गए हैं और विभिन्न तरह की सजावटी वस्तुएं भी बाजारों में बिक्री शुरू हो गई है. ऐसे में लोग दिवाली के दिन बिजली की झालरों के साथ-साथ मिट्टी के दियों से भी अपने घर को भी सजाते हैं, लेकिन मोमबत्ती और चाइनीज झालरों के चलते अब मिट्टी के दियों का कारोबार बीते सालों के मुकाबले आधा रह गया है. इतना ही नहीं इस काम में कमाई न होने के चलते अब युवा पीढ़ी भी इससे मुंह मोड़ रही है. जिससे व्यापारियों के साथ-साथ छोटे दुकानदार और मिट्टी का सामान बनाने वाले कुम्हारों का जीवन भी मुश्किल में पड़ता जा रहा है.

इस साल त्योहारों में घटा मिट्टी से बने दीयों का कारोबार (ETV Bharat) आधा रह गया मिट्टी के दीयों का कारोबार