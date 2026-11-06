मोमबत्तियों की बढ़ती चमक में फीकी पड़ी मिट्टी के दीयों की रोशनी, कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट
इस साल त्योहारों में आधा रह गया मिट्टी से बने दीयों का कारोबार, कम कमाई के चलते पारंपरिक काम से दूर हो रही युवा पीढ़ी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 7:27 PM IST
कुल्लू: देशभर में 8 नवंबर को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. वहीं, लोगों द्वारा अब अपने घरों को सजाने का काम भी पूरा किया जा रहा है. दिवाली को लेकर सारे बाजार सज गए हैं और विभिन्न तरह की सजावटी वस्तुएं भी बाजारों में बिक्री शुरू हो गई है. ऐसे में लोग दिवाली के दिन बिजली की झालरों के साथ-साथ मिट्टी के दियों से भी अपने घर को भी सजाते हैं, लेकिन मोमबत्ती और चाइनीज झालरों के चलते अब मिट्टी के दियों का कारोबार बीते सालों के मुकाबले आधा रह गया है. इतना ही नहीं इस काम में कमाई न होने के चलते अब युवा पीढ़ी भी इससे मुंह मोड़ रही है. जिससे व्यापारियों के साथ-साथ छोटे दुकानदार और मिट्टी का सामान बनाने वाले कुम्हारों का जीवन भी मुश्किल में पड़ता जा रहा है.
आधा रह गया मिट्टी के दीयों का कारोबार
दिवाली के त्योहार को लेकर पहले जहां मिट्टी के दीयों की खूब मांग रहती थी. वहीं, अब मोमबत्ती और अन्य सजावटी विकल्पों के बढ़ते चलने ने कुम्हारों के इस पुराने कारोबार को प्रभावित किया है. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी बाहरी इलाकों से छोटे दुकानदार मिट्टी के दिया बेचने के लिए यहां पहुंचे हैं. उन्हें उम्मीद है कि लोग दिवाली के अवसर पर तो इनकी खरीदारी करेंगे. उनका कहना है कि पहले हर धार्मिक कार्यों के साथ-साथ घरों में मिट्टी के दीयों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे-जैसे अब बाजारों में मोमबत्तियां, प्लास्टिक के सजावटी सामान और चाइनीज बिजली की झालरें आई है, तब से उनका कोराबार अब आधा रह गया है. जिसके चलते उन्हें अब इस काम में कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा है.
"मैं दशहरा उत्सव में मिट्टी के दिए, गुल्लक व अन्य सामान लेकर आया हूं. हालांकि इनकी बिक्री काफी कम हो रही है, क्योंकि लोग प्लास्टिक व अन्य चीजों को इसका विकल्प मानकर खरीद रहे हैं. अब हमें उम्मीद है कि दिवाली के दिन लोग मिट्टी के दियों से अपना घर सजाएंगे, जिससे हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा और इस कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा." - देवेंद्र कुमार, कारीगर
कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट
ढालपुर में मिट्टी का सामान बेचने आए बिलासपुर के संजय का कहना है कि बीते साल की तुलना में इस बार मिट्टी के दीयों का कारोबार घटकर करीब आधा रह गया है. इससे पारंपरिक मिट्टी के बर्तन और दीए बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा होने लगा है. उन्होंने बताया कि पहले दिवाली के दौरान मिट्टी के दीयों की अच्छी मांग रहती थी. लोग बड़ी संख्या में दीए खरीदकर घरों, मंदिरों और आंगनों में सजाते थे, लेकिन अब बाजार में मोमबत्तियों, बिजली की लड़ियों और आकर्षक सजावटी लाइटों के विकल्प उपलब्ध होने से मिट्टी के दीयों की मांग कम हो गई है.
मेहनत के बाद भी नहीं मिलती उचित कीमत
बिलासपुर जिले से आए दुकानदार जगत पाल का कहना है कि मिट्टी के दीए तैयार करने में काफी मेहनत लगती है. मिट्टी जुटाने से लेकर दीए बनाने, सुखाने और पकाने तक की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. इसके बावजूद बाजार में उचित कीमत नहीं मिल पाती. कम कमाई और लगातार घटती मांग के चलते युवा पीढ़ी भी इस पारंपरिक व्यवसाय से दूरी बना रही है. युवाओं को लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इस काम से परिवार का गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए इसके जरिए कोई और कारोबार अपनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.
"वह पिछले 20 सालों से मिट्टी के बर्तन बेचने का काम कर रही है, लेकिन हर साल यह काम कम होता जा रहा है. दिवाली के दिन लोग मिट्टी के दीयों की खरीदारी करते हैं. हमें उम्मीद है कि इस साल भी उनका कारोबार अच्छा रहेगा, लेकिन मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुओं के खरीददारी का कारोबार अब धीरे-धीरे कम हो रहा है." - सोमावती, कारीगर, कुल्लू