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परिंदों की प्यास है बड़ी, धमतरी से हुई नेक शुरूआत, 11 सालों से चल रहा इंसानियत का अदभुत अभियान

हम हर साल गर्मी के मौसम में मिट्टी के सकोरे लोगों को बांटते हैं और उनको जागरुक करते हैं. हमारे अभियान की लोग सराहना भी कर करते हैं. हम जो बताते हैं उस अनुसार ये अपने घरों के बाहर मिट्टी के सकोरों में दाना पानी भी रखते हैं: भूमि मुलवानी, सदस्य नेचर वाइल्ड लाइफ

पिछले 11 सालों से हम ये अभियान चला रहे हैं. लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे हमारे लिए भोजन पानी जरूरी है, उसी तरह से इन परिंदों के लिए भी दाना पानी जरूरी है: जयदीप विश्वास, सदस्य नेचर वाइल्ड लाइफ

परिंदों के लिए काम करने वाली संस्था नेचर एंड वाइल्डलाइफ ऑफ धमतरी, पिछले 11 सालों से सकोटे बांटने का काम गर्मी के दिनों में करती आ रही है. संस्था से जुड़े सदस्य बताते हैं कि लोगों ने जब मिट्टी के सकोरे अपने घरों के बाहर रखने शुरू किए तो बड़ी संख्या में चीड़ियां घरों के बाहर सुबह शाम जुटने लगी. संस्था से जुड़े सदस्य बताते हैं कि बच्चे भी उनके इस अभियान से जुड़कर परिंदों की प्यास बुझाने में अहम रोल निभा रहे हैं.

धमतरी: बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि परिंदों पर भी पड़ने लगा है. परिंदों को पीने के पानी न तो इन दिनों जंगलों में मिल रहा है न शहर में. ज्यादातर ताल तलैया सूख रहे हैं. ऐसे में बेजुबान पक्षी दिनभर पानी और दाने की तलाश में घूम रहे हैं. भूख और प्यास से कई परिंदों की मौत भी हो रही है. इन परिंदों के दर्द को दूर करने का बीड़ा नेचर एंड वाइल्डलाइफ ऑफ धमतरी ने उठा लिया है. इस संस्था से जुड़े लोगों ने शहर में 3 हजार से ज्यादा मिट्टी के सकोरे लोगों के बीच बांटे हैं. संस्था से जुड़े लोगों ने लोगों को ये भी बताया कि वो हर दिन थोड़ा दाना पानी इन परिंदों के लिए घर के बाहर जरूर रखें.

नेक अभियान से जुड़े युवा

सकोरा बांटने के अभियान से जुड़े संस्था के लोग कहते हैं, इंसानों को तो गर्मी से बचने के उपाए पता हैं, उनके पास उससे बचने के उपाए भी मौजूद हैं. लेकिन परिंदों और जीवों के पास कोई भी साधन नहीं है. वो पूरी तरह से दूसरों की कृपा पर आश्रित हैं. ऐसे में हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो उनकी जान भी बच सकती है और वो हमारी प्रकृति की सुंदरता को बनाए भी रख सकते हैं.

गर्मियों में जंगलों के अंदर और बाहर के जलस्रोत सूख जाते हैं, जिससे पक्षियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे में घर-घर सकोरा में पानी रखना एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम है: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी





500 से शुरू हुआ अभियान 3500 तक पहुंचा

संस्था के सदस्यों ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत करीब 10-11 साल पहले महज 500 सकोरा से की गई थी, जो अब बढ़कर हजारों में पहुंच गई है. हर साल सकोरा के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर भी दिए जाते हैं, जिसमें पक्षियों के लिए पानी रखने और देखभाल से जुड़ी जानकारी होती है. जिस तरह इंसानों के लिए पानी की व्यवस्था होती है, उसी तरह बेजुबान पक्षियों के लिए भी दाना-पानी उपलब्ध कराया जाए. यह पहल न सिर्फ पक्षियों को राहत दे रही है, बल्कि समाज में पर्यावरण और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ा रही है.

पक्षियों की संख्या आजकल तेजी से कम होती जा रही है. हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इनकी रक्षा करें. इस अभियान से जुड़कर हम लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं: पिंकी सोनवानी, स्थानीय





समाजसेवियों और अधिकारियों की भागीदारी

इस कार्यक्रम में समाजसेवी पंडित राजेश शर्मा और वनमंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव सहित नेचर एंड वाइल्डलाइफ और युवा ब्रिगेड के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई. कई लोगों ने इस नेक काम को देखकर खुद भी सकोरा वितरण में सहयोग किया.

सदियों से हमारी भारतीय दर्शन परंपरा रही है कि सभी जीव जंतुओं को जीने का समान अधिकार मिले. आज इस नेक अभियान से जुड़कर बच्चे काम कर रहे हैं देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ बच्चे इस अभियान से 15 और 16 साल से जुड़े हैं: पंडित राजेश शर्मा, समाजसेवी



पक्षियों के संरक्षण की दिशा में काम

संस्था द्वारा केवल सकोरा वितरण ही नहीं, बल्कि गंगरेल, रुद्री और मॉडमसिल्ली जैसे क्षेत्रों में पक्षियों की प्रजातियों का सर्वे भी किया जा रहा है. अब तक करीब 250 से अधिक पक्षियों की पहचान और रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है.

घर के बड़े बच्चों को जरूर ये सिखाएं

गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना-पानी रखना उनकी जीवन रक्षा के लिए जरुरी है. भीषण गर्मी में प्यास और भूख से पक्षियों की असमय मौत हो सकती है. इंसानियत का तकाजा ये कहता है कि अगर हम सक्षम है और संभव है तो सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए. जरूरत के मुताबिक उनको भोजन पानी उपलब्ध कराना चाहिए. हम जिस वातावरण में रहते हैं, उस प्रकृति में रहने में वो भी उतने ही हकदार हैं जितने की हम. पक्षियों को दाना पानी खिलाने से मन को संतोष भी मिलता है. उनकी चहचहाहट से मन को खुशी भी मिलती है.

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