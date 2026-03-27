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उत्तराखंड में ब्लैक आउट! कल एक घंटे बंद रहेंगी गैर जरूरी लाइट्स, जानिये वजह

देहरादून: अर्थ आवर' के 20 साल पूरे होने पर पूरे भारत देश में जश्न मनाने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत भारत सरकार ने 28 मार्च की रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर-जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की है.

इस दौरान उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, देश के कुछ मशहूर स्मारक, विरासत स्थल और सरकारी इमारतें, ग्रह के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अपनी लाइटें बुझा देंगी. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश की जनता से इस बाबत अपील किया है कि वह 28 मार्च की रात 1 घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें एवं विद्युत उपकरण बंद रखे.

दरअसल, भारत सरकार के निर्णय के बाद उत्तराखण्ड शासन ने 28 मार्च, 2026 को रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ‘अर्थ ऑवर (Earth Hour)’ मनाने का निर्णय लिया है. ये पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है. यह अभियान WWF India, नई दिल्ली की ओर से जारी पत्र के क्रम में प्रदेश में अर्थ ऑवर मनाने का निर्णय लिया जा रहा है.