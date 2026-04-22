पृथ्वी दिवस: युद्ध के कारण बढ़ रहा तापमान, वृक्ष लगाने के लिए पलामू के कौशल किशोर जायसवाल चला रहे अभियान

पृथ्वी दिवस: युद्ध के कारण बढ़ रहा तापमान, वृक्ष लगाने के लिए पलामू के कौशल किशोर जायसवाल चला रहे अभियान
पलामू के कौशल किशोर जायसवाल पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं.
Published : April 22, 2026 at 6:19 AM IST
पलामू: युद्ध और प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है. आज दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध के कगार पर और पर्यावरण की चिंता सताने लगी है. भारत के कई इलाके में तापमान तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को पर्यावरण की चिंता सताने लगी है. 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है. इस बार पृथ्वी दिवस का थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह रखा गया है.
1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी. विश्व के 190 देश में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है. पृथ्वी दिवस और पर्यावरण में हो रहे बदलाव को लेकर ईटीवी भारत ने वनराखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल से बातचीत की है. कौशल किशोर जायसवाल ने बढ़ते प्रदूषण और युद्ध के हालात को लेकर चिंता जताई है.
प्रदूषण और युद्ध के कारण पृथ्वी का बढ़ रहा है तापमान
कौशल किशोर जायसवाल बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं और विकास के रूप में मानवीय भूल कर रहे हैं. ओजोन की परत कमजोर होते जा रही है. सूर्य की किरण धरती से टकराने के बाद वापस लौट जाती थी लेकिन अब हवा में इतना प्रदूषण हो गया है कि वह वापस नहीं लौट पाती है.
आज विश्व तीसरे युद्ध के कगार पर खड़ा है, युद्ध में बम और विस्फोटों का इस्तेमाल हो रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है. वर्तमान हालात में जो युद्ध हो रहे हैं वह तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं. 190 देश आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं. 70 के दशक में सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी.
पर्यावरण धर्म का पालन करना होगा
कौशल किशोर जायसवाल का कहना है कि पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है. पर्यावरण धर्म का भी पालन करना होगा. गांव में पौधे और शहर में आकाश बाग लगाना होगा. उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाने से कई फायदे हैं. पेड़ों से नगद आमदनी भी होगी और पर्यावरण भी बच पाएगा.
शहरों में आकाश बाग छतों के ऊपर लगाया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा. 70 के दशक से मैं लगातार लोगों से पर्यावरण की बढ़ाने की अपील कर रहे हैं और लोगों को पौधे लगाने के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं. कौशल किशोर जायसवाल बताते हैं कि इस बार के पृथ्वी दिवस पर ठोस कदम उठाने की बातें हो रही है. हालात विस्फोटक होने से पहले ठोस कदम उठाना होगा, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके.
कौन है कौशल किशोर जायसवाल?
कौशल किशोर जायसवाल पलामू के छतरपुर के डाली के रहने वाले हैं. 1966 के काल के दौरान अपने माता-पिता से पर्यावरण को बचाने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली थी. 1977 में कौशल किशोर जायसवाल ने वनराखी मूवमेंट की शुरुआत की थी. कौशल किशोर जायसवाल ने उस दौरान पेड़ों को राखी बांधने के अभियान चलाया था जो आज भी जारी है. अब तक 32 लाख पेड़ों को वह राखी बांध चुके हैं. कौशल किशोर विश्व के कई देशों का दौरा कर चुके हैं और 52 लाख से अधिक पौधों का वितरण कर चुके हैं. कौशल किशोर जायसवाल को सीबीएसई ने अपने पाठयक्रम में भी शामिल किया है.
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