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पृथ्वी दिवस 2026: धरती मां की रक्षा करें, वरना मानव अस्तित्व पर संकट

BSIP के निदेशक प्रो. एम. जी. ठक्कर ने ने कहा कि मानवीय लापरवाही से पृथ्वी को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है.

Earth Day 2026
पृथ्वी दिवस 2026. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:59 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ: पृथ्वी दिवस 2026 के अवसर पर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (BSIP) ने पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता का सशक्त संदेश देते हुए कार्यक्रम आयोजित किया.

इस दौरान वैश्विक थीम “Our Power Our Planet” के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा, जिम्मेदार जीवनशैली और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. इसी मौके पर संस्थान ने ‘Palaeoscience Today’ का भी शुभारंभ किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BSIP के निदेशक प्रो. एम. जी. ठक्कर ने वैज्ञानिकों, छात्रों, शिक्षकों और आगंतुकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि मानवीय लापरवाही से पृथ्वी को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है.

उन्होंने कहा, “हम एक ओर धरती को हरा-भरा बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर तंबाकू की पीक और कचरे से इसे गंदा करते हैं. हम प्लास्टिक में पैक गर्म भोजन मंगाते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है. अगर अब भी हम धरती मां के प्रति संवेदनशील नहीं बने, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.”

प्रो. ठक्कर ने “Our Power Our Planet” थीम को वर्तमान चुनौतियों से जोड़ते हुए कहा कि अक्षय ऊर्जा और जिम्मेदार उपभोग ही पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने का मूल आधार हैं.

उन्होंने कहा, “धरती मां हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रही है. महासागर प्लास्टिक से भर रहे हैं, भीषण गर्मी, बाढ़ और जंगल की आग जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं और करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं. इसे बदलने की ताकत हमारे अपने निर्णयों में ही निहित है.”

उन्होंने जलवायु परिवर्तन के पीछे वनों की कटाई, भूमि क्षरण, अस्थिर कृषि पद्धतियों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को प्रमुख कारण बताते हुए तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया.
“पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव, कार्बन उत्सर्जन में कमी और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण जरूरी है, जो लोगों और पृथ्वी दोनों को सशक्त बनाए,” उन्होंने कहा। साथ ही छात्रों और वैज्ञानिकों से छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव अपनाने की अपील की.

हमारी पृथ्वी अतीत, वर्तमान और भविष्य

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. ध्रुव सेन सिंह ने “Our Planet Earth: Past, Present & Future” विषय पर व्याख्यान देते हुए पर्यावरण संरक्षण की तात्कालिक आवश्यकता पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, “पृथ्वी जैसा कोई घर नहीं है। यदि आज हम अपनी धरती मां की रक्षा करने में असफल रहे, तो मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा.”

प्रो. सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो भूवैज्ञानिक समय-मान पर होती है, लेकिन मानव गतिविधियों ने इसे बेहद तेज कर दिया है.

उन्होंने कहा, “पृथ्वी हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन मुफ्त में देती है, लेकिन मानव गतिविधियां उन्हें तेजी से नष्ट कर रही हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं.”

उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग में कमी, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा की ओर संक्रमण और बढ़ती ऊर्जा मांग को जिम्मेदारी से संभालने की जरूरत पर जोर दिया.

छात्रों और युवा शोधकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि वे अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज से पहले पृथ्वी के संरक्षण को प्राथमिकता दें.

उन्होंने कहा कि पृथ्वी की स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की अनूठी संरचना ही इसे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है.

धरती के नाम संकल्प

कार्यक्रम के अंत में सभी वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्रों और प्रतिभागियों ने सतत विकास के लिए पृथ्वी की रक्षा और संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। यह शपथ प्रो. ध्रुव सेन सिंह द्वारा दिलाई गई.

इस आयोजन के माध्यम से BSIP ने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

पृथ्वी के लिए संकल्प

सतत विकास के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के रूप में सभी स्टाफ सदस्यों, छात्रों और प्रतिभागियों ने प्रो. ध्रुव सेन सिंह द्वारा दिलाई गई शपथ के साथ मातृ पृथ्वी के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.

इस आयोजन में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंस्टीट्यूट, एस.एस. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और भगवान बख्श सिंह डिग्री कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की.

प्रतिभागियों ने बीएसआईपी स्थित एशिया के एकमात्र पैलियोसाइंसेज संग्रहालय का भी भ्रमण किया, जहां उन्होंने पृथ्वी के वनस्पति और भूवैज्ञानिक इतिहास को समझा और इसके विकास, सहनशीलता तथा नाजुकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं.

‘पैलियोसाइंस टुडे’ लोकप्रिय विज्ञान त्रैमासिक का विमोचन

पृथ्वी दिवस समारोह के तहत बीएसआईपी ने अपनी लोकप्रिय विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका ‘पैलियोसाइंस टुडे’ के नवीनतम अंक का विमोचन किया, जो संस्थान के ‘लैब टू सोसाइटी’ आउटरीच मिशन को सुदृढ़ करता है.

इस पत्रिका का विमोचन मुख्य संपादक प्रो. ठक्कर द्वारा संपादकीय मंडल के सदस्यों डॉ. फिरोज़ क्वामर, डॉ. निमिष कपूर, डॉ. के. जी. मिश्रा और डॉ. स्वाति त्रिपाठी के साथ किया गया. ‘पैलियोसाइंस टुडे’ बीएसआईपी की आधिकारिक वेबसाइट www.bsip.res.in पर उपलब्ध है.

बीएसआईपी में आयोजित पृथ्वी दिवस 2026 कार्यक्रम का समापन एक स्पष्ट और प्रेरक संदेश के साथ हुआ—पृथ्वी जैसा कोई घर नहीं है. हमारी शक्ति हमारे निर्णयों में निहित है. आइए, आज हम अपने ग्रह को चुनें.

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