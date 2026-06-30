झांसी मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक लापरवाही: मॉर्च्युरी में रखे महिला के शव का कान कीड़ों ने कुतरा, शरीर पर रेंग रहे थे सैकड़ों कीड़े
आक्रोशित परिजनों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर किया हंगामा, सख्त कार्रवाई की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 8:16 PM IST
झांसी: महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मॉर्च्युरी से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां पोस्टमॉर्टम के लिए रखे गए एक महिला के शव के कान को कीड़ों ने बुरी तरह कुतर दिया. जब मृतका के परिजन पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. शव पर कीड़े रेंग रहे थे. उसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया. फिलहाल परिजनों ने पुलिस में शिकायत करके सख्त कार्रवाई की मांग की है.
दरअसल, बड़ागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय पूजा की 29 जून की रात सड़क हादसे में मौत हो गई थी. हादसे के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज की मॉर्च्युरी में रखा गया था. मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2021 में जितेंद्र से हुई थी. बीते सोमवार रात वह अपने पति के साथ बाइक से वापस अपने घर बड़ागांव लौट रही थी. तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि पूजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, उसके पति जितेंद्र और बेटी राशि को गंभीर चोटें आई हैं.
मुकेश कुशवाहा का कहना है कि हादसे के बाद वह खुद अपनी बहन के शव को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा था. अपने सामने ही शव को मॉर्च्युरी की सेल्फ में रखवाया था. उस समय शव पूरी तरह सुरक्षित था. मंगलवार दोपहर करीब एक बजे पोस्टमॉर्टम होना था. जब मैं घरवालों के साथ शव को मॉर्च्युरी से बाहर निकलवाने पहुंचा, तो उसका दायां कान गायब था. इतना ही नहीं, शव के मुंह और कान से बड़ी संख्या में कीड़े निकल रहे थे.
शव की हालत देखकर घरवाले भड़क उठे. उन्होंने मॉर्च्युरी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. घरवालों का कहना है कि अगर मॉर्च्युरी में शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी तो बताया क्यों नहीं गया. घटना की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव की फोटोग्राफी कराते हुए मामले की जांच शुरू की.
पुलिस अफसरों का कहना है कि घरवालों की शिकायत पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि शव पर कीड़े पाए गए थे. एक सफाईकर्मी की लापरवाही पाई गई है, जिसके बाद उसे कार्य से हटा दिया गया है.
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