मेरठ के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ कमाई का मौका; सेवायोजन कार्यालय से संपर्क कर संवारें भविष्य

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि टाटा कंपनी को 1 हजार युवकों की तलाश है.

मेरठ के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ कमाई का मौका.
(Photo Credit: ETV Bharat)
Published : January 24, 2026 at 7:35 AM IST

मेरठ: जिले में बड़ी संख्या में युवाओं की नौकरी का इंतजाम होने जा रहा है. इसके तहत नामी कंपनियों में बेरोजगार युवक और युवतियों को काम करने का अवसर मिलेगा. एक साल की ट्रेनिंग और शॉर्ट टर्म कोर्स में युवाओं को सैलरी भी मिलेगी. यह अभियान बेरोजगार युवकों के लिए संजीवनी जैसा है.

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि टाटा कंपनी की तरफ से 12वीं पास और किसी भी ट्रेड में ITI पास एक हजार युवाओं की तलाश की जा रही है. इसके लिए क्षेत्रीय सेवायोजन ऑफिस से संपर्क किया गया है.

लर्न एंड अर्न प्रोग्राम: टाटा कंपनी में चयनित युवाओं को साक्षात्कार के बाद अवसर मिल सकता है. चयनित युवाओं को उत्तराखंड के पंतनगर में टाटा कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग मिलेगी. इस दौरान युवाओं को न्यूनतम 14 हजार रुपए का भुगतान भी किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद ऐसे युवाओं के पास न सिर्फ हुनर होगा बल्कि उनका पे स्केल भी सुधर जाएगा. कई और भी अवसर ऐसे युवाओं के लिए हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी पा सकते हैं.

इंटरव्यू मेरठ के मंडल स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय में ही होंगे. यहां कंपनी की तरफ से हायरिंग करने वाली टीम इच्छुक युवाओं को चुन कर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज देगी. जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है.

इच्छुक युवाओं का कंपनी के प्रतिनिधि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू करने के बाद एक लिखित परीक्षा के लिए बुलाएंगे. इसके बाद चयनित युवाओं को 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा.

सेवायोजन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: नौकरियों में इंटरव्यू देने के लिए सेवायोजन विभाग की वेबसाईट Rojgarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा, यह अनिवार्य है. जब तक एक हजार पदों पर युवाओं का चयन नहीं हो जाता तब तक क्रमबद्ध तरीके भर्ती की प्रक्रिया चलेगी.

साथ ही जरूरत पड़ी तो आईटीआई संस्थानों में भी विभाग जाकर ऐसे युवाओं को मोटिवेट करके इंटरव्यू के लिए प्रेरित करेगा. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ में भी आकर इच्छुक युवा संपर्क कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है.

रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए इंटरव्यू: क्षेत्रीय सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि एक निजी बैंक में भी रिलेशनशिप ऑफिसर के तौर पर वैकेंसी है. इसको लेकर भी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. यहां भी 16 हजार रुपया प्रतिमाह से शुरुआत होगी.

इसमें आगे काफी ग्रोथ मिल सकता है. बैंकिंग सेक्टर की जॉब के लिए ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं. बीकॉम, एम कॉम आदि को प्राथमिकता मिल जाएगी. यहां इन हाउस और फील्ड जॉब भी है.

संपादक की पसंद

