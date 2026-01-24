ETV Bharat / state

मेरठ के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ कमाई का मौका; सेवायोजन कार्यालय से संपर्क कर संवारें भविष्य

मेरठ के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ कमाई का मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिले में बड़ी संख्या में युवाओं की नौकरी का इंतजाम होने जा रहा है. इसके तहत नामी कंपनियों में बेरोजगार युवक और युवतियों को काम करने का अवसर मिलेगा. एक साल की ट्रेनिंग और शॉर्ट टर्म कोर्स में युवाओं को सैलरी भी मिलेगी. यह अभियान बेरोजगार युवकों के लिए संजीवनी जैसा है.

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि टाटा कंपनी की तरफ से 12वीं पास और किसी भी ट्रेड में ITI पास एक हजार युवाओं की तलाश की जा रही है. इसके लिए क्षेत्रीय सेवायोजन ऑफिस से संपर्क किया गया है.

लर्न एंड अर्न प्रोग्राम: टाटा कंपनी में चयनित युवाओं को साक्षात्कार के बाद अवसर मिल सकता है. चयनित युवाओं को उत्तराखंड के पंतनगर में टाटा कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग मिलेगी. इस दौरान युवाओं को न्यूनतम 14 हजार रुपए का भुगतान भी किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद ऐसे युवाओं के पास न सिर्फ हुनर होगा बल्कि उनका पे स्केल भी सुधर जाएगा. कई और भी अवसर ऐसे युवाओं के लिए हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी पा सकते हैं.

इंटरव्यू मेरठ के मंडल स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय में ही होंगे. यहां कंपनी की तरफ से हायरिंग करने वाली टीम इच्छुक युवाओं को चुन कर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज देगी. जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है.

इच्छुक युवाओं का कंपनी के प्रतिनिधि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू करने के बाद एक लिखित परीक्षा के लिए बुलाएंगे. इसके बाद चयनित युवाओं को 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा.