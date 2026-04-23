ETV Bharat / state

कुल्लू से मनाली तक ब्यास किनारे लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, 19 KM लंबी बनेगी सुरक्षा दीवार

हिमाचल की ब्यास नदी में आने वाली बाढ़ की समय से पहले जानकारी मिल जाए, इसके लिए नदी किनारे वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे.

ब्यास किनारे लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम
ब्यास किनारे लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में ब्यास नदी से हर बार होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जल शक्ति विभाग की द्वारा अब एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. करीब 243 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत लगने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम से ब्यास नदी में बाढ़ के खतरे की पहले ही चेतावनी मिल जाएगी.

केंद्रीय जल अनुसंधान केंद्र पुणे ने तैयार की है रिपोर्ट

जल शक्ति विभाग के द्वारा इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे के अध्ययन और जलशक्ति विभाग की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है. अब जल्द इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद है. अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलावा इस प्रोजेक्ट में बाढ़ तटीयकरण, ड्रेर्जिंग को भी शामिल किया गया है.

ब्यास नदी किनारे लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम

यह प्रोजेक्ट 2023 और 2025 में आई बाढ़ की स्थिति को आधार बनाकर बनाया गया है. इसके लिए केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक एवं जलशक्ति विभाग के इंजीनियरों की टीम ने तैयार किया है. जल शक्ति विभाग के इंजीनियरों ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जबकि वैज्ञानिकों की टीम ने मॉडल अध्ययन किया. प्रोजेक्ट के पहले चरण में मनाली के पलचान से कुल्लू तक लगभग 21 संवेदनशील स्थानों में 19.5 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी.

केंद्र से जल्द प्रोजेक्ट के मंजूर होने की उम्मीद

मनाली में बीते दिनों हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण की बैठक में जलशक्ति विभाग ने इसकी विस्तार से जानकारी दी. मंडी जोन के चीफ इंजीनियर उपेंद्र वैद्य ने बताया कि इस प्रोजेक्ट बनाने में 2023 और 25 की बाढ़ के अलावा सौ साल के नदी के पानी के वेग के इतिहास को आधार बनाया गया है. अब केंद्र से जल्द प्रोजेक्ट के मंजूर होने की उम्मीद है.

जल शक्ति विभाग के मंडी जोन के चीफ इंजीनियर उपेंद्र वैद्य ने बताया, 'इस पायलट प्रोजेक्ट में अर्ली वार्निंग सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. ब्यास नदी के दोनों तटों पर दीवारें जितनी ऊंची होंगी, उनकी गहराई उनसे कहीं ज्यादा होगी. नदी के बीच बाढ़ आने से बने मलबे के टापू हटाने के लिए ड्रेर्जिंग होगी. वही, किनारे पर लगातार खिसक रही जमीन पर झाड़ियां, पौधे और घास लगाए जाएंगे'.

ब्यास किनारे 19.5 किलोमीटर बनेगी लंबी सुरक्षा दीवार

ब्यास नदी में ऑटोमेटिक सिस्टम स्थापित होंगे. इसमें गलेशियर पिघलने की रफ्तार, ब्यास नदी के पानी की रफ्तार और पानी की मात्रा की पूर्व में ही सूचना मिल जाएगी. कहां कितने साल पहले सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इसको आधार बनाकर वैसे ही सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी. मनाली से कुल्लू तक 21 स्थान चिह्नित किए हैं. यहां कुल 19.5 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी:- विनोद ठाकुर, अधीक्षण अभियंता जलशक्ति विभाग

243 करोड़ से अधिक की राशि होगी खर्च

यह पायलट प्रोजेक्ट 2008 से बन रही ब्यास तटीयकरण योजना का हिस्सा है. यह योजना लगभग 2000 करोड़ की बनाई गई थी, जो मनाली से औट तक के लिए बनी थी. इतना अधिक बजट एक साथ मिलना आसान नहीं. लिहाजा योजना को छोटा कर कुल्लू तक बनाया गया है. कुल अनुमानित बजट 243 करोड़ है.

अर्ली वार्निंग सिस्टम एक ऐसी एकीकृत तकनीकी प्रणाली है, जो बाढ़, तूफान, भूकंप या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से जानकारी उपलब्धत करती है और जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों को समय रहते सूचित करती है. यह सिस्टम सेंसर और सैटेलाइट के माध्यम से डेटा एकत्र करता है, जिससे जनहानि को कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद मिलती है.

क्या होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम?

अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी और मौसम पूर्वानुमान की मदद से बारिश, नदियों के जलस्तर और मिट्टी की नमी पर लगातार नजर रखी जाती है. कंप्यूटर मॉडलिंग और AI के द्वारा यह गणना की जाती है कि पानी कब और किस क्षेत्र में बाढ़ ला सकता है.

ये भी पढ़ें: चार साल की प्रतीक्षा खत्म, PWD के 119 बेलदारों को मिला बड़ा तोहफा, अब बदल जाएगी किस्मत!

TAGGED:

BEAS RIVER
EARLY WARNING SYSTEMS
BEAS RIVER FROM KULLU TO MANALI
HIMACHAL DISASTER
BEAS RIVER EARLY WARNING SYSTEMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.