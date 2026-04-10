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जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही हीट वेव की तीव्रता, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा और बेहतर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से योजना भवन में हीट वेव प्रबंधन एवं राज्य हीट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अर्पणा यू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है. इससे निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान का विकास इस आधार पर किया जाना चाहिए जिसको धरातल पर आसानी से लागू किया जा सके. उन्होंने कहा कि हीट वेव न्यूनीकरण के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान से इससे जनजागरुकता बढ़ाते हुए विभागीय योजनाओं में हीट एक्शन प्लान के एकीकरण और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके.



प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ले. जनरल (सेवानिवृत्त) योगेन्द्र डिमरी ने कहा कि हीट वेव के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न तकनीकी संस्थानों को मिलकर काम करने की जरूरत है. इससे आम जनमानस को लाभ होगा और हीट वेव के दुष्परिणामों को रोका जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पिछले साल विभिन्न आपदाओं से निपटने में सभी विभागों के समर्पित प्रयास सराहनीय हैं. सभी मिलकर नये संकल्प के साथ कार्य करें और हीट वेव प्रबंधन व राज्य हीट वेव एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन को जन अभियान के रूप में अपनाएं. उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से आयोजित कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में उपस्थित वक्ताओं ने विचार साझा किए. डॉ. महावीर गोलेचा और प्रो. अरविंद ने राज्य हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत विभिन्न विभागों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला. वहीं, यूपीएसडीएमए में सलाहकार डॉ. काशिफ इमदाद ने हीट थ्रे शोल्ड, थर्मल बर्डन और हीट स्ट्रेस पर विस्तृत प्रस्तुति देते हुए राज्य में हीट वेव प्रबंधन की रूपरेखा प्रस्तुत की.



इस दौरान यूपीएसडीएमए की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. अदिति उमराव ने विभिन्न विभागीय योजनाओं में हीट वेव न्यूनीकरण को मुख्यधारा में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया. वहीं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (ट्रेनिंग) प्रवीन किशोर ने हीट वेव प्लान 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा की. ऐसे ही आईएमडी लखनऊ के निदेशक डॉ. मनीष रानलकर ने हीट वेव पूर्वानुमान व अर्ली वार्निंग सिस्टम और केजीएमयू, लखनऊ के डॉ. सौरभ कश्यप ने हीट वेव के स्वास्थ्य प्रभाव और बचाव उपाय पर प्रजेंटेशन दिया.