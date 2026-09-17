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दिल्ली-NCR तड़के सुबह हुई बूंदाबांदी और तेज हवाओं से बदला मौसम, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

बूंदाबांदी और तेज हवाओं से बदला मौसम
बूंदाबांदी और तेज हवाओं से बदला मौसम (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 7:37 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज तड़के सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदल गया है. सुबह से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलीं धुल भरी हवाओं से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है.। इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को दिनभर तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया. अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा. 18 से 22 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जारी किया है. IMD ने 19 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने 20, 21 और 22 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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