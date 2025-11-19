चंडीगढ़ मेयर हरप्रीत कौर बबला के घर सुबह-सुबह बजे ढोल, मेयर पति बोले - "हो गया फोटो सेशन, अब जाओ"
चंडीगढ़ में खुले में कूड़ा फेंकने वालों के घर के बाहर ढोल बजवाकर चालान काटने को लेकर मेयर के घर के बाहर जमकर बवाल हुआ.
Published : November 19, 2025 at 10:20 PM IST
चंडीगढ़ः शहर में कूड़ा उठाने वालों की समस्या को लेकर बुधवार सुबह एक अनोखा हंगामा देखने को मिला, जब कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश सचिव ममता डोगरा ढोल-नगाड़ों के साथ मेयर हरप्रीत बबला के घर पहुंच गईं. सुबह-सुबह हुए इस विरोध प्रदर्शन ने इलाके में हलचल मचा दी.
डंपिंग ग्राउंड से कूड़ा आखिर कब उठेगाः ममता डोगरा ने मेयर से सीधा सवाल किया कि डंपिंग ग्राउंड से कूड़ा आखिर कब उठेगा? उन्होंने कहा कि "शहर में गंदगी बढ़ रही है, कचरा समय पर नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता लगातार परेशान है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा." डोगरा ने आरोप लगाया कि "यह समस्या अब सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि जनता के स्वास्थ्य और सम्मान की बात बन चुकी है."
साफ-सुथरा शहर का वादा पूरा करे सरकारः मेयर के घर के बाहर ढोल नगाड़ों के बीच ममता डोगरा ने कहा कि "जब तक साफ-सुथरा शहर देने का वादा पूरा नहीं होगा, कांग्रेस महिला विंग इस मुद्दे को उठाती रहेगी. नेताओं को जनता की आवाज सुननी ही पड़ेगी, चाहे वह सुबह हो या रात."
'हो गया फोटो सेशन, अब जाओ': हंगामा देख मेयर हरप्रीत कौर बबला के पति दविंदर बबला अपने घर की छत से विरोध करने आये लोगों को वापस जाने के लिए बोलते रहे. वहीं, मेयर के परिवार की ओर सभी सदस्य बाहर निकल आये. मेयर के पति और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबला ने आरोप लगाया कि "ममता डोगरा सिर्फ राजनीति करने आई हैं." उन्होंने कहा कि "हो गया फोटो सेशन, अब जाओ".