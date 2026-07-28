विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026: हेपेटाइटिस की समय पर पहचान, बचा सकती है जान
28 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है हेपेटाइटिस दिवस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:06 AM IST
वाराणसी: विश्व भर में हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है. हेपेटाइटिस लीवर की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है. लंबे समय तक इलाज न मिलने पर लिवर सिरोसिस हो जाता है. इसकी वजह से लीवर पर निशान पड़ जाता है. जिससे लीवर फेल होने का ज्यादा रहता है. लीवर कैंसर भी हो सकता है. इस बीमारी की रोक थाम के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है.
हेपेटाइटिस से संबंधित जानकारी के लिए, सोमवार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थित सर सुन्दरलाल चिकित्सालय के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम (NVHCP) के तहत, जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
इसमें बताया गया कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य, हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि समय पर रोग की पहचान, उचित उपचार एवं रोकथाम के उपायों को जन-जन तक पहुंचाना है, भारत सरकार के वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य को साकार करना और जनसहभागिता सुनिश्चित करना है.
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अंडर संचालित मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर 2020 से नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कार्य कर रहा है. यह केंद्र पूर्वांचल एवं आसपास के जिलों के हेपेटाइटिस-बी एवं हेपेटाइटिस-सी से प्रभावित मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श, पंजीकरण, उपचार, फॉलो-अप, तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय गाइडलाइन के अनुरूप समग्र उपचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है.
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागाध्यक्ष के डॉ. देवेश प्रकाश यादव ने बताया कि वायरल हेपेटाइटिस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश मरीजों में प्रारंभिक अवस्था में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देता. समय पर पहचान एवं उपचार न होने पर यह बीमारी लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर तथा लिवर कैंसर जैसी गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों में बदल जाता है.
उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस-बी का प्रभावी टीका उपलब्ध है, तथा हेपेटाइटिस-सी का पूर्ण उपचार संभव है. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पहचान होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए, तथा चिकित्सक की सलाह के अनुसार जांच एवं उपचार कराना चाहिए. उन्होंने आमजन से अपील की है, वह हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक बनें, तथा समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग करें. मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना के बाद से यहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में मरीजों का पंजीकरण एवं उपचार किया जा रहा है.
हेपेटाइटिस-बी (HBV) पॉजिटिव मरीजों की वर्षिक संख्या:
- 2020-412
- 2021-1623
- 2022-1070
2023-1006
- 2024-1232
- 2025-2220
- 2026-851
- इसके अलावा हेपेटाइटिस-बी के कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या 8,414.
हेपेटाइटिस-सी (HCV) पॉजिटिव मरीजों की वर्षिक संख्या:
2020 - 45
2021 - 314
2022 - 468
2023 - 437
2024 - 439
2025 - 716
2026 - 289
कुल पंजीकृत हेपेटाइटिस-सी मरीजो की संख्या 2,708
- हेपेटाइटिस के प्रमुख लक्षण:
- थकान एवं कमजोरी
- भूख कम लगना
- मतली या उल्टी
- पेट के दाहिने ऊपरी भाग में दर्द
- पीलिया (आँखों एवं त्वचा का पीला पड़ना
- गहरे रंग का मूत्र
- जोड़ों में दर्द
- लगातार अस्वस्थता
- हेपेटाइटिस से बचाव:
- जन्म के 24 घंटे के भीतर नवजात को हेपेटाइटिस-बी का टीका.
- स्टेराइल एवं नई सुई का प्रयोग.
- संक्रमित रक्त या असुरक्षित रक्ताधान से बचें.
- व्यक्तिगत रेज़र, टूथब्रश एवं नेलकटर साझा न करें.
- सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं.
- टैटू एवं शरीर छिदवाने के लिए केवल स्वच्छ एवं प्रमाणित संस्थान का चयन करें.
- चिकित्सकीय सलाह के अनुसार समय-समय पर हेपेटाइटिस-बी एवं हेपेटाइटिस-सी की जांच कराएं.
- शराब एवं अन्य यकृत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बचें, तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं.
विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर बीएचयू हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में मरीजों और उनके परिजनों को वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम, समय पर पहचान, उपचार, टीकाकरण तथा नियमित फॉलो-अप के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, साथ ही हेपेटाइटिस से संबंधित भ्रांतियों का वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निराकरण किया जाएगा, तथा वर्ष 2030 तक "हेपेटाइटिस मुक्त भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया जाएगा.
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