कैंसर की जल्द पहचान और मजबूत रेफरल नेटवर्क से बदलेगी इलाज की तस्वीर: एलजी तरनजीत सिंह संधू
दिल्ली में इंडियन कैंसर सोसायटी के द्वारा आयोजित सेमिनार में एलजी संधू ने कैंसर देखभाल को अधिक सुलभ, उपलब्ध और किफायती बनाने पर जोर दिया.
Published : September 20, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को इंडियन कैंसर सोसायटी (ICS) के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया. इस सेमिनार में दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू भी शामिल हुए. इस दौरान एलजी ने कैंसर देखभाल को अधिक सुलभ, उपलब्ध और किफायती बनाने पर जोर दिया.
एलजी संधू ने कहा कि कैंसर का इलाज जितनी जल्दी शुरू हो, मरीज के लिए उतना बेहतर हो सकता है. इसके लिए स्क्रीनिंग और शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान बेहद जरूरी है. मरीजों को बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ना जरूरी है. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, जांच सुविधाओं और विशेषज्ञ अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल से मरीजों को समय पर सही उपचार तक पहुंचाया जा सकता है.
Addressed the ‘Innovation and Affordability in Cancer Care’ seminar by the Indian Cancer Society today.— LG Delhi (@LtGovDelhi) September 20, 2026
Innovation and affordability must go hand in hand to make healthcare accessible, in line with Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji’s vision. Prevention, awareness, early screening… pic.twitter.com/7YyR8fsGui
मरीज को घर के पास मिले शुरुआती सुविधा
एलजी ने स्वास्थ्य सेवाओं के अलग-अलग स्तरों के बीच समन्वय मजबूत करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि मजबूत रेफरल व्यवस्था यह सुनिश्चित कर सकती है कि मरीज बीमारी के शुरुआती चरण में ही स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ें और जरूरत पड़ने पर उन्हें बिना देरी विशेषज्ञ कैंसर केंद्र तक पहुंचाया जा सके. यह मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि करीब 70 फीसदी कैंसर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि करीब 5 फीसदी जिला अस्पतालों में ही कैंसर उपचार की सुविधा है. ऐसे में जिला स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना कैंसर देखभाल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में अहम कदम हो सकता है.
हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाना जरूरी नहीं
सेमिनार में ICMR-NICPR, नोएडा के पूर्व निदेशक प्रो. रवि मेहरोत्रा ने कैंसर देखभाल को विकेंद्रीकृत करने की जरूरत पर बात की. उन्होंने कहा कि हर जिले में बड़े सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान की स्थापना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि मरीजों को घर के नजदीक शुरुआती स्तर की जांच और उपचार मिलना चाहिए. गंभीर या जटिल मामलों को विशेषज्ञ केंद्रों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रेफरल सिस्टम बनाया जा सकता है. इसके लिए 'हब एंड स्पोक' मॉडल उपयोगी हो सकता है.
छोटे शहरों में भी बढ़ रही कैंसर इलाज की पहुंच
सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के चेयरपर्सन प्रो. चिंतामणि ने कहा कि कैंसर उपचार की सुविधाएं अब धीरे-धीरे बड़े शहरों से आगे छोटे शहरों तक पहुंच रही हैं. उन्होंने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे छोटे शहरों में रहने वाले मरीजों के लिए कैंसर उपचार तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल रही है.
75 साल से कैंसर मरीजों के लिए काम कर रही ICS
इंडियन कैंसर सोसायटी की चेयरपर्सन ज्योत्सना गोविल ने कहा कि संगठन पिछले 75 वर्षों से कैंसर मरीजों के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कैंसर की देखभाल और उपचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए किफायती बनाने को संगठन की प्रमुख प्राथमिकता बताया. ICS के 75वें स्थापना वर्ष के तहत आयोजित इस सेमिनार में 'कैंसर सहयोग' की भावनात्मक सहायता पहल को भी रेखांकित किया गया.
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