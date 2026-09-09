Special: पुरानी कारों पर E-20 पेट्रोल की मार, खरीदारों ने बनाई दूरी, 50% तक गिरी सेल
E-20 पेट्रोल के कारण यूज्ड कार बाजार संकट में है और बिक्री 50% तक गिर गई है. आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 2:14 PM IST
जयपुर: देश में प्रदूषण कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लागू किया गया E-20 पेट्रोल अब पुरानी गाड़ियों के मालिकों और सेकंड-हैंड कार बाजार के लिए गले की फांस बन गया है. राजस्थान यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के चौंकाने वाले दावों के मुताबिक, 2018 से पहले निर्मित कारें इस ईंधन के अनुकूल न होने के कारण 25% तक कम माइलेज दे रही हैं. नतीजा यह है कि बाजार में खरीदार गायब हो चुके हैं, ग्राहकों में मेंटेनेंस का खौफ है और पुरानी पेट्रोल कारों की सेल सीधे आधी रह गई है.
राजस्थान यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भाटिया का कहना है कि E-20 पेट्रोल का असर वर्ष 2018 से पहले बनी पेट्रोल कारों पर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इन वाहनों को E-20 ईंधन के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया था. ऐसे में लगातार E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों के इंजन और ईंधन प्रणाली से जुड़े हिस्सों पर असर पड़ने की आशंका रहती है. उन्होंने यह भी बताया कि ग्राहक अब पुरानी पेट्रोल कार खरीदने से पहले यह जरूर पूछ रहे हैं कि वाहन E-20 पेट्रोल के अनुरूप है या नहीं. इसके चलते पुराने पेट्रोल वाहनों की मांग प्रभावित होने लगी है.
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ग्राहकों की चिंता: भाटिया का कहना है कि E-20 पेट्रोल का असर यूज्ड कार बाजार पर दिख रहा है और धीरे-धीरे बिक्री भी कम हो रही है. पुरानी पेट्रोल कारों की मांग और कीमतों को लेकर ग्राहकों में चिंता है. पहले ग्राहक कार की कीमत, मॉडल, किलोमीटर, कंडीशन और सर्विस रिकॉर्ड पर ज्यादा ध्यान देते थे. अब पेट्रोल कार खरीदने वाले ग्राहक E-20 कम्पैटिबिलिटी को भी एक महत्वपूर्ण सवाल के तौर पर देख रहे हैं. सेकंड हैंड कार बाजार से जुड़े कारोबारी राकेश गर्ग का कहना है कि जिन पुराने पेट्रोल वाहनों के इंजन E-20 के अनुरूप डिजाइन नहीं किए गए हैं, कई खरीदार ऐसी कार लेने से बच रहे हैं. उन्हें लगता है कि भविष्य में E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से मेंटेनेंस का खर्च बढ़ सकता है.
एवरेज पर असर: यूज्ड कार कारोबारियों के मुताबिक, वर्ष 2018 से पहले निर्मित कई पेट्रोल कारें उस समय एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गई थीं. ऐसे वाहनों को लेकर अब बाजार में सवाल उठ रहे हैं. इसी वजह से खरीदार अब सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले वाहन का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कंपनी की ओर से E-20 को लेकर दी गई जानकारी भी देख रहे हैं. इसके साथ ही एंड यूजर यह भी बता रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों में एथेनॉल का असर एवरेज पर पड़ रहा है और एवरेज में 25 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल रही है.
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ओरिजिनल पेट्रोल महंगा: अजय भाटिया का कहना है कि कुछ पेट्रोल पंप बिना एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल भी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन पहले तो इस पेट्रोल की कीमत अधिक है और दूसरा, यह कुछ ही पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है. ऐसे में यूज्ड कार खरीदने वाले व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतना महंगा पेट्रोल डलवाए. इसलिए कुछ ग्राहक कम कीमत की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में सर्विसिंग या पार्ट्स से जुड़े अतिरिक्त खर्च की आशंका रहती है.
कीमतों पर भी पड़ने लगा दबाव: यूज्ड कार बाजार में किसी वाहन की कीमत उसकी मांग और ग्राहक के भरोसे से काफी प्रभावित होती है. राकेश गर्ग का कहना है कि पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की सेल करीब 50 प्रतिशत तक गिरी है, लेकिन बाजार में अभी सभी पुरानी पेट्रोल कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं आई है. अच्छी कंडीशन, कम किलोमीटर और बेहतर ब्रांड वैल्यू वाली कारों की मांग अभी भी बनी हुई है.
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