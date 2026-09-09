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Special: पुरानी कारों पर E-20 पेट्रोल की मार, खरीदारों ने बनाई दूरी, 50% तक गिरी सेल

जयपुर: देश में प्रदूषण कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लागू किया गया E-20 पेट्रोल अब पुरानी गाड़ियों के मालिकों और सेकंड-हैंड कार बाजार के लिए गले की फांस बन गया है. राजस्थान यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के चौंकाने वाले दावों के मुताबिक, 2018 से पहले निर्मित कारें इस ईंधन के अनुकूल न होने के कारण 25% तक कम माइलेज दे रही हैं. नतीजा यह है कि बाजार में खरीदार गायब हो चुके हैं, ग्राहकों में मेंटेनेंस का खौफ है और पुरानी पेट्रोल कारों की सेल सीधे आधी रह गई है.

राजस्थान यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भाटिया का कहना है कि E-20 पेट्रोल का असर वर्ष 2018 से पहले बनी पेट्रोल कारों पर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इन वाहनों को E-20 ईंधन के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया था. ऐसे में लगातार E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों के इंजन और ईंधन प्रणाली से जुड़े हिस्सों पर असर पड़ने की आशंका रहती है. उन्होंने यह भी बताया कि ग्राहक अब पुरानी पेट्रोल कार खरीदने से पहले यह जरूर पूछ रहे हैं कि वाहन E-20 पेट्रोल के अनुरूप है या नहीं. इसके चलते पुराने पेट्रोल वाहनों की मांग प्रभावित होने लगी है.

पुरानी कारों पर E-20 पेट्रोल की मार (Etv Bharat jaipur)

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ग्राहकों की चिंता: भाटिया का कहना है कि E-20 पेट्रोल का असर यूज्ड कार बाजार पर दिख रहा है और धीरे-धीरे बिक्री भी कम हो रही है. पुरानी पेट्रोल कारों की मांग और कीमतों को लेकर ग्राहकों में चिंता है. पहले ग्राहक कार की कीमत, मॉडल, किलोमीटर, कंडीशन और सर्विस रिकॉर्ड पर ज्यादा ध्यान देते थे. अब पेट्रोल कार खरीदने वाले ग्राहक E-20 कम्पैटिबिलिटी को भी एक महत्वपूर्ण सवाल के तौर पर देख रहे हैं. सेकंड हैंड कार बाजार से जुड़े कारोबारी राकेश गर्ग का कहना है कि जिन पुराने पेट्रोल वाहनों के इंजन E-20 के अनुरूप डिजाइन नहीं किए गए हैं, कई खरीदार ऐसी कार लेने से बच रहे हैं. उन्हें लगता है कि भविष्य में E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से मेंटेनेंस का खर्च बढ़ सकता है.