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मारुति सुजुकी रायपुर उपभोक्ता अदालत के फैसले को देगी चुनौती, डॉ. प्रेमराज देवता के पक्ष में कोर्ट ने दिया था E20 विवाद में फैसला

नई दिल्ली: मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह रायपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें कंपनी को ईंधन शुद्ध होने का हवाला देते हुए एक ग्राहक के वाहन को नए E20-संगत वाहन से बदलने का निर्देश दिया गया है. मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा कि मामला E20-संगत वाहन था और E20 ईंधन के लिए पूरी तरह से सुसज्जित था.

ग्राहक के वाहन से एकत्र किए गए ईंधन में शुद्धता के प्रमाण मिले हैं। कंपनी ने कहा, "हमें रायपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश की जानकारी मिली है जिसमें मारुति सुजुकी को ग्राहक के वाहन को नए E20-संगत वाहन से बदलने का निर्देश दिया गया है." कंपनी ने आगे कहा कि मामला E20-संगत वाहन था और E20 ईंधन के लिए पूरी तरह से सुसज्जित था, जैसा कि मालिक के मैनुअल में भी बताया गया है.

E20 विवाद में फैसला (ETV Bharat)

कंपनी का तर्क

कंपनी ने जोर देकर कहा, "ग्राहक के वाहन से एकत्र किए गए ईंधन में शुद्धता के प्रमाण मिले हैं. आदेश में कई अन्य प्रासंगिक तथ्यों को भी शामिल नहीं किया गया है।" बयान में आगे कहा गया, "मारुति सुजुकी कानून के अनुसार उचित उच्च न्यायालय में विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी." कंपनी ने कहा कि वह मजबूत इंजीनियरिंग, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के माध्यम से गुणवत्ता, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

उपभोक्ता अदालत ने दिया था फैसला

उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से संबंधित बार-बार इंजन की समस्याओं का आरोप लगाने वाले ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया और मारुति सुजुकी को शिकायतकर्ता की ग्रैंड विटारा को नए E20-संगत मॉडल से बदलने या खरीद मूल्य वापस करने का निर्देश दिया। अपने आदेश में, आयोग ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता को जनवरी 2023 में निर्मित मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ज़ेटा प्लस वाहन बेचा गया था, लेकिन यह वाहन E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं था. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी कार में E20 पेट्रोल भरवाने के बाद, वाहन बार-बार बंद होने लगा, जिसके कारण कई बार ईंधन बदलना, टैंक की सफाई और सर्विस सेंटर के बार-बार चक्कर लगाने पड़े.