Explainer : ई वेस्ट भविष्य के लिए खतरा, सही तरीके से निपटारा न होने पर कितना घातक

सेंटर इंचार्ज सुनीता के मुताबिक टूटा फूटा मोबाइल, चार्जर, गाड़ियों के सामान और बैटरी भी आते हैं. टीवी भी कचरे में आ जाता है. उसको यहां लाकर रखते हैं.

अलग से होता है प्रबंधन : कचरा कलेक्शन करने वाली दीदियों से हमने बात की. स्वच्छता दीदियों का कहना है कि ई वेस्ट को आम कचरा में नहीं मिलाया जाता. उसको अलग रखकर डिस्पोज किया जाता है.

ई वेस्ट का प्रबंधन जरुरी : हमारे आसपास आम कचरे के अलावा ई वेस्ट भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होते जा रहा है. इसका प्रबंधन बेहद जरूरी है, इसे लेकर ना सिर्फ केंद्र सरकार गंभीर है बल्कि अम्बिकापुर जैसे नगर निगम भी इसका प्रबंधन कर रहे हैं. ये ऐसा कचरा है जो यदि मिट्टी और पानी में मिलेगा तो नष्ट नहीं होगा साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित करेगा.

सरगुजा : हमारा देश वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जागरुक हो चुका है. शहर से लेकर गांव की गलियों तक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम किया जा रहा है. स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में स्वच्छाग्राहियों को बड़ा योगदान है, जो कचरा कलेक्ट करने के बाद उसका सेग्रीगेशन करते हैं. लेकिन अब भारत के सामने ई वेस्ट के निपटारे की बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है, जो आने वाले दिनों में पर्यावरण के लिए खतरा है.

रिपेयर की जगह रिप्लेस का बढ़ा चलन : इस बारे में हमने सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के एक्सपर्ट रितेश सैनी से बातचीत की. रितेश सैनी के मुताबिक ई वेस्ट जनरेशन वो नॉर्मली घरों के साथ-साथ उद्योग, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से आता है. डोर टू डोर कलेक्शन में ई वेस्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है. आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम के रिपेयर की टेंडेंसी कम होती जा रही है. लोग जल्दी से सामानों को रिप्लेस कर देते हैं. मिक्सी, प्रेस और घरेलू इस्तेमाल की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिनके वेस्ट हमको मिल रहे हैं. बैटरी व्हीकल के वेस्ट भी अब आने लगे हैं. आने वाले समय में ई व्हिकल का वेस्ट सबसे ज्यादा जेनरेट होगा.

पर्यावरण को होगा नुकसान : रितेश सैनी ने बताया कि अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो ई वेस्ट का प्रॉपर कलेक्शन नहीं होने पर ये खतरनाक हो सकता है. मौजूदा कंडीशन में यदि ई वेस्ट को डंपयार्ड या कहीं पर उसको भेजा जाता है और अनप्रोसेस्ड तरीके से यदि उसको डिस्पोज किया जाता है, तो हार्मफुल मटेरियल नुकसान पहुंचा सकते हैं. ई वेस्ट का मटेरियल जमीन, पर्यावरण और हवा को प्रदूषित कर सकता है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें खतरनाक किस्म के रसायन होते हैं वो रोगों को जन्म दे सकते हैं.

2016 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाए नियम : अब इस परिदृश्य में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया है जो 2016 में प्रभावी हुआ था. इसके अंतर्गत राज्य का पर्यावरण संरक्षण मंडल है. उनके माध्यम से अधिकृत विक्रेताओं को चिन्हित किया जाता है, जो इस वेस्ट को हैंडल करने के लिए ऑर्थराइज्ड हैं. उनके पास रिसाइक्लिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म होता है. जब उनको ऑथराइजेशन मिल जाता है, तो हम ऑथराइज रजिस्टर्ड वेंडर को ही ई वेस्ट दे सकते हैं. इसके लिए लगभग सभी जिलों में कलेक्शन सेंटर होते हैं.

ऑथराइज्ड वेंडर के पास अधिकृत कलेक्टर्स होते हैं, जो ई वेस्ट को कलेक्ट करते हैं. हमारे यहां डोर टू डोर कलेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग सेपरेटली अलग कर देते हैं. अलग करने के बाद उसको ऑथराइज्ड वेंडर के पास भेजा जाता है,वहां पर फिर इसका ये लोग साइंटिफिकली तरीके से प्रोसेस करते हैं- रितेश सैनी, एक्सपर्ट

दोगुना हुआ ई वेस्ट : ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें किसी भी तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को या समूह के वर्कर को या कोई भी अनऑथराइज्ड वेंडर को इसका प्रोसेस नहीं करना है. यह खतरनाक हो सकता है. ऑथराइज्ड वेंडर को हम ई वेस्ट हैंडओवर करते हैं और ऑथराइज्ड वेंडर इसके बदले में पेमेंट करता है. इसका जो मूल्य निर्धारित होता है वो मूल्य का पेमेंट करते हैं. ई वेस्ट की मात्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि अभी हुई है. ई वेस्ट का अगर हम आंकलन करेंगे तो 2014-15 से डोर टू डोर कलेक्शन शहर में चालू किए थे. पहले लगभग टोटल कचरे का 4 से 5 फीसदी आता था. अब 10 से 12 फीसदी आ रहा है.

सीधा वेंडर के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण : रितेश सैनी की माने तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिसका निचले स्तर पर सेग्रीगेशन हो जाता है.अगर मिक्सर मशीन आई, तो उसके जो बाहर के पार्ट हैं, उसको अलग कर सकते हैं, वो प्लास्टिक का पार्ट है. फिर सर्किट वाला पार्ट होता है, जो वायर वाला पार्ट होता है, वो ई वेस्ट के रूप में चला जाता है. कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो इस तरह से बाइंड होते हैं कि उसके प्लास्टिक को निकालना और तोड़ना खतरनाक भी हो सकता है. उसको डायरेक्टली वेंडर को भेज देते हैं. अमूमन देखा जा रहा है कि पिछले पांच छ सालों में ही 2 से 3 फीसदी की वृद्धि तो हुई है.आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में अधिक वृद्धि होने की संभावना है.

ई वेस्ट चिंता का कारण : हमने प्लास्टिक वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट के दुष्परिणाम देखे हैं. इसके प्रबंधन को लेकर कई तरह के काम हो चुके हैं.आज ई वेस्ट भविष्य की चिंता का कारण बन चुका है. ई वेस्ट पर आज से ही गंभीर होने की जरूरत है. जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इनका वेस्ट भी निकल रहा है. इसके निष्पादन के लिए जागरुकता बेहद जरूरी है. सरकार और निकाय इस पर काम कर रही हैं,लेकिन इसका सुनियोजित प्रबंधन आपके और हमारे हाथ में ही है.







