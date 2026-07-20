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मौदहापारा थाना में ई-मालखाना का शुभारंभ, कोतवाली और गुढ़ियारी थाने भी हो चुके हाईटेक

रायपुर: पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामानों को ई मालखाने में रखा जाता है. जब्त दस्तावेज सुरक्षित रहें इसके लिए ई मालखानों को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जा रहा है. ई मालखाना डिजिटल होने के बाद जब्त किए गए सामानों की सूची ऑनलाइन जानकारी के लिए उपलब्ध होती है. डिजिटल तकनीक के जरिए डेटा और जानकारी दोनों को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. पुलिस और पीड़ित दोनों पक्ष इस सुविधा के जरिए जब्त सामानों से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं और जरूरत के मुताबिक ले भी सकते हैं. रायपुर पुलिस के थानों को भी तेजी से हाइटेक करने की तैयारी चल रही है. इसी कड़ी में मौदहापारा थाना में ई मालखाने का सुभारंभ किया गया.

इससे पूर्व कमिश्नरेट रायपुर में ई-मालखाना की शुरुआत थाना कोतवाली से की गई थी. इस सुविधा के शुरू होने से कोर्ट में चल रही कार्यवाही में भी मदद मिलेगी. पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए चरणबद्ध रूप से अन्य थानों में भी ई-मालखाना प्रणाली प्रारंभ किए जाने की योजना है. यह पहल पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस सुविधा से होने वाले फायदे

ई मालखाना में सॉफ्टवेयर की मदद से जब्त सामानों की सूची दर्ज की जाती है. जरूरत पड़ने पर दूसरे थानों को भी ये सूची भेजा सकती है. जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को अनुसंधान में मदद मिलती है और कम समय में डेटा भी उपलब्ध हो जाता है. इस सुविधा के शुरू होने से समय की बचत भी होती है. कई बार ये शिकायत पुलिस तक पहुंचती है कि जब्त सामानों की सूची में कुछ हेरफेर हुई है. लेकिन अब बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करते ही वस्तु की संपूर्ण जानकारी और स्थान मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती है.

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