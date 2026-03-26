लखनऊ के 40 बस शेल्टर के फिर से जारी होंगे ई-टेंडर, पुरानी बसों की भी होगी नीलामी
लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की बैठक में अहम फैसले, बस शेल्टर और बस नीलामी को मंजूरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 7:31 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 40 बस शेल्टरों का बेहतर संचालन और रखरखाव करने के लिए फिर से ई-टेंडर निकाले जाएंगे. साथ ही पुरानी और बेकार बसों की भी निलामी होगी. इसके साथ ही कई और अहम निर्णय लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एलसीटीएसएल) के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में लिया गया. ये बैठक बुधवार शाम मंडलायुक्त और LCTSL अध्यक्ष विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आयोजित हुई.
संचालन कार्यों हुई समीक्षा
बैठक में अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक के संचालन कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान बसों के संचालन, यात्रियों की संख्या, आय और खर्च से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. अधिकारियों ने सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए.
बजट खर्च और आय पर चर्चा
अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए आवंटित बजट पर त्रैमासिक समीक्षा भी की गई. जिसमें अधिकारियों ने इस दौरान इस्तेमाल हुए बजट के बारे में जानकारी ली. और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत इसपर भी चर्चा की गई. बैठक में वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
40 बस शेल्टर की फिर से होगी ई-निविदा
लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत शहर में बनाए गए 40 बस शेल्टर की शर्तों में बदलाव कर उन्हें फिर से ई-निविदा के जरिए देने का निर्णय लिया गया. इससे इन बस शेल्टरों का बेहतर संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा.
पुरानी और बेकार बसों की होगी नीलामी
बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की पुरानी और उपयोग में न आने वाली बसों को नीलाम किया जाएगा. इसके लिए बसों के नए मूल्य तय करने को मंजूरी दी गई. इससे निगम को अतिरिक्त आय होने की उम्मीद की जा रही है.
यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर जोर
बैठक में ये भी तय किया गया कि शहर में बस सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इसके लिए आने वाले समय में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
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