ETV Bharat / state

शास्त्री पार्क में ई-स्कूटी में लगी आग, यात्री ने कूदकर बचाई जान; बड़ा हादसा टला

स्कूटी में आग लगते ही सवार ने तुरंत कूद कर अपनी जान बचाई, चंद सेकंड में स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई.

ई-स्कूटी में लगी आग
ई-स्कूटी में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली:- उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक बैट्री से चलने वाली ई-स्कूटी में अचानक आग लग गई. घटना के दौरान स्कूटी सवार व्यक्ति किसी काम से तड़के घर से निकला था. रास्ते में चलते-चलते अचानक स्कूटी से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर वह घबरा गया.

कुछ ही पलों में धुआं तेज लपटों में बदल गया और स्कूटी धू-धू कर जलने लगी. हालात बिगड़ते देख सवार ने तुरंत स्कूटी छोड़ दी और खुद को सुरक्षित कर लिया. पास में खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बैट्री से चलने वाले वाहनों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक, ई-वाहनों में आग लगने के पीछे बैटरी की तकनीकी खराबी, ओवरहीटिंग या घटिया क्वालिटी के उपकरण जिम्मेदार हो सकते हैं. घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से ऐसे वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू करने की मांग की है.

इससे पहले राजधानी के दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में स्थित एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. इसघटना में 9 लोगों की जान चली गई. जिनमें तीन मासूम बच्चियां भी शामिल थीं. आग की चपेट में आने से परिवार के कई अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका उपचार जारी है. बता दें इससे पहले 5 मार्च को महरौली बदरपुर रोड पर एक इलेक्ट्रिक बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी. लोगों ने बताया कि बस में अचानक धुआं उठता दिखा और कुछ ही देर में आग की लपटें निकलने लगी. इसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया.

TAGGED:

FIRE
SHASTRI PARK DELHI FIRE
FIRE NEWS DELHI
E SCOOTY FIRE IN SHASTRI PARK DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.