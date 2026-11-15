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ई-सारथी पोर्टल मरीजों की इलाज में सहायता करेगा, यूपी के इस जिले से होगी शुरुआत

चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की गई ई-सारथी पोर्टल (डिजिटल रोगी रेफरल प्रणाली) की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 16 नवंबर को सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से किया जाएगा. पहले चरण में 11 चिकित्सा संस्थानों को इससे जोड़ा जाएगा.



इस पोर्टल के लांच होने से उत्तर प्रदेश में अब मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने जा रही है. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जिस अस्पताल में इलाज और बेड उपलब्ध होगा, मरीज को वहीं भेजने की व्यवस्था की जाएगी.



हर दो घंटे में अपडेट होगी बेड की जानकारी:

ई-सारथी के तहत अस्पतालों को अपने यहां उपलब्ध बेड और इलाज की सुविधाओं की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करनी होगी. संबंधित विभागों को हर दो घंटे में यह जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होगा. इससे डॉक्टर रेफर करने से पहले पता कर सकेंगे कि किस अस्पताल में बेड खाली है और कहां मरीज का इलाज संभव है. इससे मरीज को दूसरे अस्पताल पहुंचने के बाद बेड नहीं मिलने जैसी परेशानी से राहत मिलेगी.



लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर कम होगा दबाव:

अभी आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं. इससे वहां मरीजों की भीड़ और इलाज के लिए इंतजार बढ़ जाता है. नई व्यवस्था के तहत मरीजों को उनके आसपास के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार भेजा जा सकेगा. इससे लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और दूसरे जिलों में बने सरकारी अस्पतालों का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा.



पहले चरण में इन 11 संस्थानों को जोड़ा जाएगा:

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक नेहा शर्मा के मुताबिक, इस परियोजना में सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को मुख्य केंद्र बनाया गया है. इसके अलावा तीन मेडिकल कॉलेज और आठ जिला एवं संयुक्त अस्पताल जोड़े जाएंगे। इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया और फिरोजाबाद शामिल हैं। इसके अलावा इटावा के जिला महिला चिकित्सालय और डॉ. भीमराव आंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय, औरैया जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज के छिबरामऊ और जिला संयुक्त चिकित्सालय, मैनपुरी के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय तथा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय को भी जोड़ा जाएगा।आगे चलकर विशेष अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।



24 घंटे काम करेगा कमांड सेंटर:

सैफई में 24 घंटे चलने वाला कमांड सेंटर बनाया जाएगा. यह सेंटर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजने, बेड की उपलब्धता और एम्बुलेंस की व्यवस्था पर नजर रखेगा. अगर किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं होगी तो कमांड सेंटर दूसरे अस्पताल में बेड तलाशने में मदद करेगा. गंभीर मरीजों के मामले में डॉक्टरों के बीच सीधे बातचीत भी कराई जाएगी. मरीज को रेफर करने से लेकर एम्बुलेंस के रवाना होने और अस्पताल पहुंचने तक की पूरी जानकारी डिजिटल सिस्टम में दर्ज होगी.



पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी:

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा के मुताबिक, ई-सारथी का उद्देश्य मरीजों को समय पर सही अस्पताल में इलाज उपलब्ध कराना है. पायलट प्रोजेक्ट के दौरान सामान्य और गंभीर दोनों तरह के मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा. इसके लिए सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. सैफई विश्वविद्यालय प्रशिक्षण देगा, जबकि उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायता इकाई तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगी.