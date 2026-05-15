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लक्जरी गाड़ी छोड़कर ई रिक्शा की सवारी, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए मेयर रामू रोहरा का संकल्प

धमतरी में जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल कम खपत करने का फैसला किया. मेयर ने ई रिक्शा से भ्रमण किया.

e rickshaw ride of mayor
महापौर ने छोड़ी लग्जरी गाड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल की बचत और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के आह्वान के बाद अब इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है. धमतरी नगर निगम क्षेत्र में जनप्रतिनिधि अब पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए ई-व्हीकल और ई-रिक्शा का उपयोग करते नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने वार्डों के दौरे और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग कर एक सकारात्मक संदेश देने की पहल की है.

ई-रिक्शा से किया वार्ड का भ्रमण

महापौर रामू रोहरा को शहर के वार्डों के भ्रमण और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने ई-रिक्शा से पहुंचे. उनकी इस पहल को लेकर आम लोगों के बीच चर्चा भी रही और लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण तथा ईंधन बचत की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया. शहरवासियों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि खुद इस तरह की पहल करेंगे तो आम जनता भी इससे प्रेरित होगी.

e rickshaw ride
ई रिक्शा की सवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेट्रोल और डीजल की कम करनी चाहिए खपत

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए. उन्होंने कहा कि पहले उनकी गाड़ी में प्रतिदिन 10 से 15 लीटर तक पेट्रोल की खपत होती थी, लेकिन अब उन्होंने इसे बचाने का लक्ष्य तय किया है. इसी उद्देश्य से उन्होंने सुबह से ही ई-व्हीकल और ई-रिक्शा का उपयोग शुरू किया है.

लक्जरी गाड़ी छोड़कर ई रिक्शा की सवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की स्थिति को लेकर चुनौतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अभी से वैकल्पिक साधनों की ओर बढ़ना जरूरी है. फिलहाल पेट्रोल-डीजल व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है, लेकिन भविष्य को देखते हुए ऊर्जा बचत बेहद आवश्यक है- रामू रोहरा, महापौर


महापौर के ई-रिक्शा से वार्ड भ्रमण किए जाने को लेकर विजय मोटवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से तेल की खपत कम करने का आह्वान किया है और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए.

महापौर की सादगी और सहजता ही है कि वे आम लोगों के बीच ई-रिक्शा से पहुंच रहे हैं और जनता को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं-विजय मोटवानी, पीडब्ल्यूडी सभापति, नगर निगम

धमतरी में जनप्रतिनिधियों द्वारा ई-व्हीकल और ई-रिक्शा के उपयोग की यह पहल अब चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों का मानना है कि यदि इसी तरह जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश देंगे तो आम नागरिक भी इसके प्रति जागरूक होंगे.

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ई रिक्शा की सवारी
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