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लक्जरी गाड़ी छोड़कर ई रिक्शा की सवारी, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए मेयर रामू रोहरा का संकल्प

धमतरी : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल की बचत और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के आह्वान के बाद अब इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है. धमतरी नगर निगम क्षेत्र में जनप्रतिनिधि अब पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए ई-व्हीकल और ई-रिक्शा का उपयोग करते नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने वार्डों के दौरे और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग कर एक सकारात्मक संदेश देने की पहल की है.





ई-रिक्शा से किया वार्ड का भ्रमण

महापौर रामू रोहरा को शहर के वार्डों के भ्रमण और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने ई-रिक्शा से पहुंचे. उनकी इस पहल को लेकर आम लोगों के बीच चर्चा भी रही और लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण तथा ईंधन बचत की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया. शहरवासियों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि खुद इस तरह की पहल करेंगे तो आम जनता भी इससे प्रेरित होगी.

ई रिक्शा की सवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेट्रोल और डीजल की कम करनी चाहिए खपत



महापौर रामू रोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए. उन्होंने कहा कि पहले उनकी गाड़ी में प्रतिदिन 10 से 15 लीटर तक पेट्रोल की खपत होती थी, लेकिन अब उन्होंने इसे बचाने का लक्ष्य तय किया है. इसी उद्देश्य से उन्होंने सुबह से ही ई-व्हीकल और ई-रिक्शा का उपयोग शुरू किया है.