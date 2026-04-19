बरेली में सड़क पर पलटा ई-रिक्शा, चालक की मौके पर ही मौत, एक यात्री गंभीर रूप से घायल
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोगों ने एंबुलेंस से घायल को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 7:24 PM IST
बरेली : नवाबगंज बरखन क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.
बरखन निवासी 50 वर्षीय बाबू बक्श ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. रविवार को वह अपने वाहन से बरखन से नवाबगंज की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बरखन में एक बैंक के सामने उनका ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. लोगों ने तत्काल एंबुलेंस को बुलाया और घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की. एंबुलेंस की मदद से घायल यात्री छोटेलाल, निवासी हरचंदपुर, को नवाबगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.
डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल बरेली रेफर कर दिया. हादसे के समय ई-रिक्शा में छोटेलाल ही सवार था. उधर, बाबू बक्श की मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. वह अपने पीछे तीन बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक तौर पर हादसे का कारण वाहन का अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है. इंस्पेक्टर नवाबगंज ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. अग्रिम कार्रवाई जारी है.
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