दिल्ली में ई-रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या, पिता की आंखों से छलका दर्द
मिली जानकारी के अनुसार, ई-रिक्शा चालक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. आगे की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 13, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में ई-रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. हमलावरों ने 25 वर्षीय अभिषेक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, जिसके बाद वे फरार हो गए. इसके बाद रविवार को परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. अभिषेक ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.
घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल डीसीपी लोकेश्वरन आर. मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इस दौरान यातायात भी प्रभावित हुआ. मृतक के पिता शोभा राम ने बताया कि मेरा बेटा रात को रिक्शा लेके जा रहा था. तभी कुछ अज्ञात लोग आए ओर उसे चाकू मारकर फरार हो गए.
एडिशनल डीसीपी लोकेश्वरन आर. ने बताया कि बीती रात ई-रिक्शा चालक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और दूसरे सुरागों के जरिए हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. हत्या के पीछे की वजह का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस की कई टीमें मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.
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