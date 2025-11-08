ETV Bharat / state

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में ई-रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या, इलाके में बढ़ा तनाव

डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नंद नगरी के एक पार्क में युवक को गोली मार दी गई है. सूचना मिलते ही थाना नंद नगरी पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. वहां एक युवक का खून से लथपथ शव मिला, जिसकी पहचान सनी के रूप में हुई. मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है. वह पेशे से ई-रिक्शा चालक था और वर्तमान में उत्तम नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था.

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शनिवार शाम को एक पार्क में ई-रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मौके से शव बरामद कर जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया. फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मृतक का ई-रिक्शा बरामद हुआ है. पार्क के बाहर एक शराब की बोतल भी मिली है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सनी किसी के साथ बैठकर शराब पी रहा था, उसी दौरान किसी विवाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक पहले नंद नगरी इलाके में ही रहता था, कुछ समय पहले ही वो अपना घर बेचकर परिवार सहित उत्तम नगर चला गया. शनिवार शाम वह किसी के बुलाने पर नंद नगरी आया था और फिर यह वारदात हो गई.

डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके. पुलिस का मानना है कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि नंद नगरी इलाके में पिछले कुछ महीनों में कई हत्याएं हो चुकी है. हाल ही में इसी क्षेत्र में दो युवकों की गोली मारकर हत्या की गई थी, जबकि एक युवती को भी मौत के घाट उतार दिया गया था. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

