सड़क पर जिप्सी ड्राइवर की गुंडागर्दी, ई-रिक्शा चालक को बोनट पर 15 मिनट तक दौड़ाया, गिरफ्तार

रामपुर: बिलासपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बुधवार सुबह दस बजे एक दबंग युवक ने ई-रिक्शा चालक को अपनी जिप्सी की बोनट पर टांग कर करीब 15 मिनट तक घुमाता रहा. इस दौरान ई-रिक्शा चालक चिल्लाता रहा और जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंग युवक जिप्सी भगाता रहा. मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने और जिप्सी का पीछा करने के बाद आरोपी ने गाड़ी रोकी, तब जाकर घायल चालक की जान बच सकी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

युवक जिप्सी भगाता रहा: घटना बिलासपुर हाईवे स्थित पटेल चौक की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक तेज रफ्तार जिप्सी सामने से आ रही ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद जिप्सी चालक मौके से फरार होने कोशिश की, तो घायल चालक ने साहस दिखाते हुए आरोपी की जिप्सी के सामने खड़ा हो गया.

युवक ने जिप्सी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे ई-रिक्शा चालक उछलकर जिप्सी के बोनट पर जा गिरा, आरोपी युवक रामपुर रोड पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी, यह देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और शोर मचाते हुए जिप्सी को घेर लिया, लोगों से घिरा देख युवक ने जिप्सी रोकी, तब जाकर ई-रिक्शा चालक की जान बची.

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर घायल ई-रिक्शा चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी जिप्सी चालक मनप्रीत के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.