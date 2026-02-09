ETV Bharat / state

साहिबगंज में टोटो चालक की हत्या, अक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

साहिबगंज जिले के राजमहल में एक टोटो चालक की हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

TOTO DRIVER MURDER IN SAHIBGANJ
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 9, 2026 at 7:23 PM IST

साहिबगंज: राजमहल के कल्याण चौक में एक टोटो चालक की हत्या कर दी गई. वहीं चालक को बचाने गए उसके भाई पर भी हमला कर घायल कर दिया गया है. जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि टोटो चालकों के बीच सवारी को लेकर विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 28 वर्षीय मंतोष मंडल की मौत हो गई है. वहीं बचाने गए भाई प्रीतम मंडल पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मालदा रेफर कर दिया गया है.

घटना को लेकर जानकारी देते मुख्यालय डीएसपी (ईटीवी भारत)

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल्याणचक में महाराजपुर-तीनपहाड़ मार्ग को जाम कर दिया है. इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. तनाव इतना बढ़ गया कि तीन थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत करने में जुट गई. घटना की सूचना मिलने पर राजमहल इंस्पेक्टर राजीव रंजन, तीनपहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय मंडल, राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है.

अपराधियों ने एक टोटो वाले की हत्या कर दी है. भाई भी जख्मी है. एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है. सड़क जाम आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा किया गया था. सभी को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है. आवागमन चालू कर दिया गया है. अभी पुलिस की तैनाती घटनस्थल पर रहेगी:- विजय कुमार कुशवाहा, मुख्यालय डीएसपी

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंतोष मंडल टोटो चलाता है. टोटो चलाने को लेकर उसका एक अन्य टोटो चालक से विवाद हुआ. यह विवाद विगत कई दिनों से चल रहा था. सोमवार की सुबह भी विवाद हुआ और उसपर हमला कर दिया. जिसके बाद आसपास के लोग इलाज के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल ले जा रहे थे. लेकिन रास्ते में ही मंतोष मंडल की मौत हो गई. लोगों ने बताया कि दुर्गा मंदिर में लगे सीसीटीवी में सारी घटना कैद है.

