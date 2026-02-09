ETV Bharat / state

साहिबगंज में टोटो चालक की हत्या, अक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

साहिबगंज: राजमहल के कल्याण चौक में एक टोटो चालक की हत्या कर दी गई. वहीं चालक को बचाने गए उसके भाई पर भी हमला कर घायल कर दिया गया है. जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि टोटो चालकों के बीच सवारी को लेकर विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 28 वर्षीय मंतोष मंडल की मौत हो गई है. वहीं बचाने गए भाई प्रीतम मंडल पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मालदा रेफर कर दिया गया है.

घटना को लेकर जानकारी देते मुख्यालय डीएसपी (ईटीवी भारत)

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल्याणचक में महाराजपुर-तीनपहाड़ मार्ग को जाम कर दिया है. इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. तनाव इतना बढ़ गया कि तीन थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत करने में जुट गई. घटना की सूचना मिलने पर राजमहल इंस्पेक्टर राजीव रंजन, तीनपहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय मंडल, राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है.