लखनऊ में ई-रिक्शा चालक की पीट-पीटकर हत्या, दुर्घटना दिखाने की कोशिश, हिरासत में पत्नी और बेटे

लखनऊ : मलिहाबाद के खड़ता गांव में एक ई-रिक्शा चालक अर्जुन पाल (59) की हत्या का आरोप किसी बाहरी पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी और दो बेटों पर लगा है. आरोपियों ने घर के भीतर अर्जुन की हत्या की और वारदात को सड़क हादसा साबित करने के लिए शव को नहर की पुलिया के पास ई-रिक्शे के नीचे दबाकर फेंक दिया. हालांकि, पुलिस की तफ्तीश और शरीर पर मिले धारदार हथियारों के निशानों ने इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया. पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर पत्नी और बेटों को हिरासत में ले लिया है.

शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान : मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने नहर पुलिया के पास एक पलटा हुआ ई-रिक्शा और पास ही अर्जुन पाल का लहूलुहान शव देखा. पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने रिक्शा पलटा दिया था, ताकि लोग इसे दुर्घटना समझें. लेकिन जब पुलिस और एडीसीपी ने मौके का मुआयना किया, तो अर्जुन के शरीर पर धारदार हथियार और लाठी-डंडों के गहरे निशान मिले.

घर में हुआ था विवाद : ​मृतक के भाई मुन्नूलाल पाल ने पुलिस को दी तहरीर में अपनी भाभी और भतीजों पर ही हत्या का आरोप लगाया है. सोमवार रात अर्जुन का अपनी पत्नी शिवरानी और बेटों रूपलाल व राजेन्द्र से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. आरोप है कि तीनों ने मिलकर घर में ही अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद रात के अंधेरे में शव को ई-रिक्शे पर लादा और नवीनगर पुलिया के पास ले जाकर फेंक दिया.