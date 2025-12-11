ETV Bharat / state

रिक्शों का कलर चूस करिए और ट्रैफिक जाम होगा फिनिश, इंदौर में नायाब कलर कोडिंग

रिपोर्ट: सिद्दार्थ माछीवाल

इंदौर : प्रदेश के विभिन्न शहरों में ट्रैफिक जाम की वजह ई-रिक्शा बनते जा रहे हैं. वहीं, अब इस समस्या से निपटने के लिए, औद्योगिक शहर इंदौर में रिक्शा चलाने के लिए कलर मॉडल लागू किया जा रहा है. इस कलर मॉडल से इंदौर के ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो सकता है. कलर मॉडल से तात्पर्य है कि शहर में चलने वाले ई-रिक्शा को कलर कोडिंग दी जाएगी, जिससे ये किसी विशेष इलाके या सेक्टर में ही चल सकेंगे. जो ई-रिक्शा जिस सेक्टर या क्षेत्र का होगा, वह केवल उसी इलाके में चल सकेगा.

10 हजार से ज्यादा रिक्शा सड़क पर

ई-रिक्शा चलाने के मामले में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सवारी बिठाने की कोशिश में वह एक ही स्थान पर भीड़ लगा लेते हैं. इसी से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है. इंदौर में तकरीबन 10 हजार से ज्यादा रिक्शा की संख्या के कारण अन्य वाहनों का चलना भी दूभर हो चुका है. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा की व्यवस्था को पूरे शहर में डाइवर्ट करने का फैसला किया है. ट्रैफिक के प्रभारी डीसीपी आनंद कलादगी के मुताबिक, '' जल्द ही शहर को 6 से 8 सेक्टर में बांटा जाएगा और हर सेक्टर का एक कलर कोड या नंबर होगा, जिससे रिक्शे के सेक्टर और उसके रूट आदि का पता चल सकेगा.''

इंदौर में ट्रैफिक जाम से बचने की नई तरकीब (Etv Bharat)

ईटीवी भारत से चर्चा में उन्होंने बताया कि इंदौर में 10 हजार से ज्यादा रिक्शा सिर्फ चुनिंदा इलाकों में मूवमेंट करते हैं, जिससे वहां ट्रैफिक जाम होता है. जबकि पूरे शहर में ऐसे अलग-अलग पॉइंट है जहां से सवारी मिलन आसान रहता है लेकिन अधिकांश रिक्शा चालक राजवाड़ा, सपना संगीता या शहर के व्यावसायिक इलाकों में ही जमघट लगाए रहते हैं. इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या तेजी से बड़ी है.