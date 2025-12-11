ETV Bharat / state

रिक्शों का कलर चूस करिए और ट्रैफिक जाम होगा फिनिश, इंदौर में नायाब कलर कोडिंग

इंदौर में 10 हजार ई-रिक्शा सड़कों पर मचा रहे धमाचौकड़ी. नई कलर कोडिंग से स्मूथ होगा ट्रैफिक. जानें पूरा प्लान.

E Rickshaw colour model
इंदौर में लागू होगा ई-रिक्शा ऑपरेशन का कलर मॉडल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 2:10 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: सिद्दार्थ माछीवाल

इंदौर : प्रदेश के विभिन्न शहरों में ट्रैफिक जाम की वजह ई-रिक्शा बनते जा रहे हैं. वहीं, अब इस समस्या से निपटने के लिए, औद्योगिक शहर इंदौर में रिक्शा चलाने के लिए कलर मॉडल लागू किया जा रहा है. इस कलर मॉडल से इंदौर के ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो सकता है. कलर मॉडल से तात्पर्य है कि शहर में चलने वाले ई-रिक्शा को कलर कोडिंग दी जाएगी, जिससे ये किसी विशेष इलाके या सेक्टर में ही चल सकेंगे. जो ई-रिक्शा जिस सेक्टर या क्षेत्र का होगा, वह केवल उसी इलाके में चल सकेगा.

10 हजार से ज्यादा रिक्शा सड़क पर

ई-रिक्शा चलाने के मामले में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सवारी बिठाने की कोशिश में वह एक ही स्थान पर भीड़ लगा लेते हैं. इसी से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है. इंदौर में तकरीबन 10 हजार से ज्यादा रिक्शा की संख्या के कारण अन्य वाहनों का चलना भी दूभर हो चुका है. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा की व्यवस्था को पूरे शहर में डाइवर्ट करने का फैसला किया है. ट्रैफिक के प्रभारी डीसीपी आनंद कलादगी के मुताबिक, '' जल्द ही शहर को 6 से 8 सेक्टर में बांटा जाएगा और हर सेक्टर का एक कलर कोड या नंबर होगा, जिससे रिक्शे के सेक्टर और उसके रूट आदि का पता चल सकेगा.''

Indore traffic jam and E rickshaw
इंदौर में ट्रैफिक जाम से बचने की नई तरकीब (Etv Bharat)

ईटीवी भारत से चर्चा में उन्होंने बताया कि इंदौर में 10 हजार से ज्यादा रिक्शा सिर्फ चुनिंदा इलाकों में मूवमेंट करते हैं, जिससे वहां ट्रैफिक जाम होता है. जबकि पूरे शहर में ऐसे अलग-अलग पॉइंट है जहां से सवारी मिलन आसान रहता है लेकिन अधिकांश रिक्शा चालक राजवाड़ा, सपना संगीता या शहर के व्यावसायिक इलाकों में ही जमघट लगाए रहते हैं. इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या तेजी से बड़ी है.

जानकारी देते हुए इंदौर डीसीपी (Etv Bharat)

रिक्शा की होगी कलर कोडिंग, मिलेगा सेक्टर नंबर

ट्रैफिक डीएसपी ने कहा, '' जल्द ही ई-रिक्शा चालकों को एक ड्रेस कोड दिया जाएगा. इसके अलावा रिक्शा के लिए कलर कोड होगा. कलर कोड के अलावा हर रिक्शा का एक सेक्टर नंबर दिया जाएगा जो रिक्शा के सामने वाले गिलास पर दर्शना जरूरी होगा.'' उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से यात्रियों को भी सवारी के दौरान पता चल सकेगा कि वह किस सेक्टर के किस रिक्शा में सवारी कर रहे हैं. वहीं, रिक्शा चालकों को भी पता रहेगा कि उन्हें किस इलाके में रिक्शा चलाना है.

E Rickshaw colour code
ई-रिक्शा की होगी कलर कोडिंग (Etv Bharat)

उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

इस व्यवस्था का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा रिक्शा चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इधर पर्यावरण विद् डॉ. दिलीप वाघेला के मुताबिक, '' ई-रिक्शा से प्रदूषण तो नहीं होता लेकिन इनके कारण सड़कों पर लगातार दुर्घटना और जाम की स्थिति बनती है क्योंकि यह सकरे और छोटे तीन पहिया वाहन होते हैं. इसलिए इनके पलटने का भी ज्यादा खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में इन्हें निर्धारित समय और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग सेक्टर में चलाया जाए तो न केवल चालकों को सुविधा मिलेगी बल्कि यात्रियों को भी ट्रैफिक जाम और भीड़भान से मुक्ति मिल सकेगी.''

Last Updated : December 11, 2025 at 2:24 PM IST

