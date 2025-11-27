ETV Bharat / state

धमतरी में स्कूली छात्रों से भरा ई-रिक्शा पलटा, 5 घायल, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस

बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था. साइकिल सवार एक छात्र को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गया.

E rickshaw overturn
स्कूली छात्रों से भरा ई-रिक्शा पलटा, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
धमतरी: शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार की सुबह रूद्री रोड में स्कूली बच्चों से भरा ई-रिक्शा पलट गया. हादसे में ई-रिक्शा में सवार विद्यार्थी घायल हो गए. बताया जा रहा है कि टिकरापारा से गोकुलपुर गवर्नमेंट स्कूल छोड़ने के दौरान बेकाबू होकर वाहन पलट गया. ड्राइवर के नशे में होने की बात सामने आ रही है.

E rickshaw overturn
साइकिल सवार एक छात्र को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों की हालत ठीक: रुद्री रोड में जैन सुपर बाजार के सामने ये हादसा हुआ है. ई-रिक्शा में 4 बच्चे सवार थे. आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां बच्चों की स्थिति अब ठीक बताई गई है. नशे में ड्राइवर साइकिल सवार दूसरे स्कूल के बच्चे को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गया था.

E rickshaw overturn
ई-रिक्शा पलटने से 5 बच्चे घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई के पास लाइसेंस नहीं: हादसे में ऑटो सवार शिवांस कुमार, शिवांसी, अदिति कुमार, हर्ष सहारे और धवल सोनकर को चोट आई है. सभी को इलाज के लिए पास के ही नर्सिंग होम में इलाज के लिए जे लाया गया. शहर में ई-रिक्शा की भरमार हो गई है. कई चालकों के पास लाइसेंस नहीं होने की भी खबर है. वहीं कुछ नाबालिग भी होते हैं.

E rickshaw overturn
हादसे में ई-रिक्शा में सवार विद्यार्थी घायल हो गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने FIR दर्ज की: इस मामले पर धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चे अभी स्वस्थ हैं. वही पालकों ने चालक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है. ई-रिक्शा चालक शराब के नशे में धूत था. ड्राइवर में खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई की जा रही है.

संपादक की पसंद

