धमतरी में स्कूली छात्रों से भरा ई-रिक्शा पलटा, 5 घायल, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस
बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था. साइकिल सवार एक छात्र को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 8:36 PM IST
धमतरी: शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार की सुबह रूद्री रोड में स्कूली बच्चों से भरा ई-रिक्शा पलट गया. हादसे में ई-रिक्शा में सवार विद्यार्थी घायल हो गए. बताया जा रहा है कि टिकरापारा से गोकुलपुर गवर्नमेंट स्कूल छोड़ने के दौरान बेकाबू होकर वाहन पलट गया. ड्राइवर के नशे में होने की बात सामने आ रही है.
बच्चों की हालत ठीक: रुद्री रोड में जैन सुपर बाजार के सामने ये हादसा हुआ है. ई-रिक्शा में 4 बच्चे सवार थे. आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां बच्चों की स्थिति अब ठीक बताई गई है. नशे में ड्राइवर साइकिल सवार दूसरे स्कूल के बच्चे को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गया था.
कई के पास लाइसेंस नहीं: हादसे में ऑटो सवार शिवांस कुमार, शिवांसी, अदिति कुमार, हर्ष सहारे और धवल सोनकर को चोट आई है. सभी को इलाज के लिए पास के ही नर्सिंग होम में इलाज के लिए जे लाया गया. शहर में ई-रिक्शा की भरमार हो गई है. कई चालकों के पास लाइसेंस नहीं होने की भी खबर है. वहीं कुछ नाबालिग भी होते हैं.
पुलिस ने FIR दर्ज की: इस मामले पर धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चे अभी स्वस्थ हैं. वही पालकों ने चालक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है. ई-रिक्शा चालक शराब के नशे में धूत था. ड्राइवर में खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई की जा रही है.