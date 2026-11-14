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ई रिक्शा तीन महीने में खराब, बलौदाबाजार उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिया बड़ा झटका

बलौदाबाजार उपभोक्ता आयोग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले के ग्राम मोहरा निवासी तुलस टंडन ने ₹58500 की नकद राशि और शेष रकम फाइनेंस के माध्यम से एक ई-रिक्शा खरीदी. खरीदी के महज तीन महीने बाद ही वाहन में खराबी आने लगी. शोरूम में बनवाने दिया लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई बल्कि ईरिक्शा को शोरूम में ही रख लिया गया.

तीन महीने में खराब हुआ वाहन, एक महीने बाद बदला गया गियरबॉक्स तहसील सुहेला के ग्राम मोहरा, भाटापारा निवासी तुलस टंडन ने बलराम टांडी, प्रोपराइटर एवं संचालक गैलेक्सी मोटर्स, रायपुर से ई-रिक्शा कार्ट खरीदा था. वाहन की कीमत ₹58,500 नकद और शेष राशि फाइनेंस के माध्यम से चुकाई गई थी. वाहन खरीदने के करीब तीन महीने बाद ही उसमें तकनीकी खराबियां आने लगीं. परिवादी ने इसकी शिकायत संबंधित विक्रेता से की. शिकायत पर वाहन को मरम्मत के लिए शोरूम में रख लिया गया. करीब एक महीने बाद गियरबॉक्स बदलकर वाहन वापस किया गया, लेकिन अन्य पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर बाकी खराबियों का समाधान नहीं किया गया. वाहन वापस मिलने के महज एक सप्ताह बाद ही उसमें फिर खराबी आ गई. इसके बाद वाहन को दोबारा मरम्मत के लिए शोरूम में जमा कराया गया, लेकिन इस बार उसे सुधारकर परिवादी को वापस नहीं किया गया. वाहन का उपयोग नहीं कर पाने और वारंटी अवधि में भी समस्या का समाधान नहीं मिलने से परेशान होकर तुलस टंडन ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया.