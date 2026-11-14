ई रिक्शा तीन महीने में खराब, बलौदाबाजार उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिया बड़ा झटका
शिकायतकर्ता के मुताबिक ई रिक्शा खराब होने के बाद मरम्मत के नाम पर गाड़ी शोरूम में ही रख दी गई और लौटाया भी नहीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 12:36 PM IST
बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले के ग्राम मोहरा निवासी तुलस टंडन ने ₹58500 की नकद राशि और शेष रकम फाइनेंस के माध्यम से एक ई-रिक्शा खरीदी. खरीदी के महज तीन महीने बाद ही वाहन में खराबी आने लगी. शोरूम में बनवाने दिया लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई बल्कि ईरिक्शा को शोरूम में ही रख लिया गया.
तीन महीने में खराब हुआ वाहन, एक महीने बाद बदला गया गियरबॉक्स
तहसील सुहेला के ग्राम मोहरा, भाटापारा निवासी तुलस टंडन ने बलराम टांडी, प्रोपराइटर एवं संचालक गैलेक्सी मोटर्स, रायपुर से ई-रिक्शा कार्ट खरीदा था. वाहन की कीमत ₹58,500 नकद और शेष राशि फाइनेंस के माध्यम से चुकाई गई थी. वाहन खरीदने के करीब तीन महीने बाद ही उसमें तकनीकी खराबियां आने लगीं. परिवादी ने इसकी शिकायत संबंधित विक्रेता से की. शिकायत पर वाहन को मरम्मत के लिए शोरूम में रख लिया गया. करीब एक महीने बाद गियरबॉक्स बदलकर वाहन वापस किया गया, लेकिन अन्य पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर बाकी खराबियों का समाधान नहीं किया गया. वाहन वापस मिलने के महज एक सप्ताह बाद ही उसमें फिर खराबी आ गई. इसके बाद वाहन को दोबारा मरम्मत के लिए शोरूम में जमा कराया गया, लेकिन इस बार उसे सुधारकर परिवादी को वापस नहीं किया गया. वाहन का उपयोग नहीं कर पाने और वारंटी अवधि में भी समस्या का समाधान नहीं मिलने से परेशान होकर तुलस टंडन ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया.
दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने माना सेवा में कमी
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलौदाबाजार की अध्यक्ष रंजना दत्ता और सदस्य हरजीत सिंह चांवला और शारदा सोनी की पीठ ने की. आयोग ने परिवाद में प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित कानूनी प्रावधानों का परीक्षण किया. आयोग ने पाया कि वाहन खरीदने के तीन महीने के भीतर उसका गियरबॉक्स बदलने की नौबत आ गई थी. इसके बावजूद अन्य खराबियों को दूर नहीं किया गया. नए वाहन में लगातार खराबियां आना, उसका पूरी तरह बंद हो जाना और वारंटी अवधि में भी वाहन को पूर्ण रूप से सुधारकर उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराना, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को प्रमाणित करता है. आयोग ने इन परिस्थितियों के आधार पर विरोधी पक्षकार को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार माना.
वाहन ठीक करें या वर्तमान कीमत दें, साथ में ₹35 हजार अतिरिक्त
आयोग ने अपने आदेश में विरोधी पक्षकार को निर्देश दिया है कि परिवादी को संबंधित वाहन उसकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार सुधारकर उपलब्ध कराया जाए अथवा वाहन का वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाए. इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक परेशानी के लिए ₹25,000 की क्षतिपूर्ति और मुकदमे में हुए खर्च के लिए ₹10,000 देने का आदेश दिया गया है. इस तरह वाहन के सुधार या वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त ₹35,000 की राशि भी परिवादी को दी जानी है. यह आदेश उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें वारंटी अवधि में वाहन या अन्य उत्पादों में खराबी आने के बावजूद विक्रेता अथवा कंपनी से उचित समाधान नहीं मिल पाता. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ता आयोग संबंधित पक्षकार को क्षतिपूर्ति और अन्य राहत देने का आदेश दे सकता है.
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