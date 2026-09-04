धनबाद में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का हंगामा, सड़क जाम कर जताया विरोध
धनबाद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 8:36 PM IST
धनबाद: ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों में आक्रोश है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने धनबाद थाना के पास मुख्य सड़क को जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले दो दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने करीब 300 ई-रिक्शा और ऑटो को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है.
ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें कार्रवाई की वजह की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है. उनका आरोप है कि कई वाहन मालिक चालान की राशि जमा करने के बाद भी अपने वाहन छुड़ाने के लिए परेशान हैं. चालकों के मुताबिक, वाहन जब्त रहने से रोजाना की कमाई प्रभावित हो रही है और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है.
प्रदर्शन कर रहे ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया है. चालकों ने कहा कि सड़क पर वाहनों को रोक कर सीधे थाना भेज दिया जा रहा है. उनका आरोप है कि नियमों का उल्लंघन होने पर चालान की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वाहनों को बड़ी संख्या में जब्त कर थाना में खड़ा कर देना उचित नहीं है.
चालकों ने जब्त किए गए वाहनों को तत्काल रिलीज करने और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
इधर, सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर जाम हटाने का प्रयास किया. पुलिस स्थिति को सामान्य कराने की कोशिश में जुटी रही.
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