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लोक निर्माण विभाग में ई-ऑफिस अनिवार्य, पेपरलेस काम करना पड़ेगा, नहीं तो रोक दी जाएगी सैलरी

विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी ने सभी मुख्य अभियंताओं को सख्त निर्देश जारी किए. ( ईटीवी भारत )

विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी ने सभी मुख्य अभियंताओं को सख्त निर्देश जारी किए. (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री कार्यालय के 20 मार्च के पत्र के संदर्भ में जारी इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए ई-ऑफिस पहले से लागू है. फिर भी UPLC पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच मुख्यालय स्तर पर 161 और क्षेत्रीय कार्यालयों में 1559 कर्मचारियों ने ई-ऑफिस पर कोई काम नहीं किया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अब ई-ऑफिस प्रणाली का इस्तेमाल पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी ने सभी मुख्य अभियंताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी हालत में ऑफलाइन पत्रावली या पत्राचार न किया जाए. ई ऑफिस पर लॉगइन न करने वाले कर्मचारियों और अफसरों का वेतन रोक दिया जाए.

इस पर सख्ती बरतते हुए निर्देश दिया गया है कि ई-ऑफिस पर कार्य करने के बाद ही कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी ई-ऑफिस पर काम नहीं करता और उसका वेतन निकाल लिया जाता है, तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष और आहरण-वितरण अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे.

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब से हर महीने की पहली तारीख को सभी मुख्य अभियंता विभागाध्यक्ष को प्रमाण-पत्र देंगे. इसमें यह लिखना होगा कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में कर्मचारियों ने ई-ऑफिस पर काम किया है और उसी के आधार पर पिछले महीने का वेतन निकाला गया है.

यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.ई-ऑफिस से फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी, कागज की बचत होगी और काम में पारदर्शिता बढ़ेगी. UPLC पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें अधिकारी खुद डाउनलोड कर अनुश्रवण कर सकते हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि ई-ऑफिस की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सभी मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. यह व्यवस्था न केवल कागज की बचत करेगी, बल्कि भ्रष्टाचार कम करने और कार्य कुशलता बढ़ाने में भी मदद करेगी. लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े विभाग में डिजिटल बदलाव से विकास कार्यों की निगरानी और तेज होगी.