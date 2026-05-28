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ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ, रायपुर कमिश्नरेट के सभी थाने में होंगे ई मालखाना

रायपुर कमिश्नरेट के कोतवाली थाना में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ हुआ.

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ई मालखाना प्रणाली (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 7:35 AM IST

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रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के कोतवाली थाना में बुधवार को रायपुर कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले ने ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया. आने वाले दिनों में कमिश्नरेट के बाकी बचे 20 थानों में भी ई मालखाना प्रणाली शुरू कि जाएगी.

जब्त सामग्रियों का डिजिटल पंजीयन

ई मालखाना की कार्यप्रणाली का विस्तार से डेमो दिखाया गया. जिसमें जब्त सामग्रियों के डिजिटल पंजीयन, बारकोड आधारित पहचान, रैकवाइज संभालकर कैसे रखना और रिकॉर्ड ट्रैकिंग प्रणाली की जानकारी दी गई. डेमो के दौरान डीसीपी सेंट्रल ज़ोन उमेश प्रसाद गुप्ता, डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहकर प्रणाली कि बारीकियों को समझा.

ई मालखाना प्रणाली (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे रायपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित तुकाराम काम्बले ने बताया "मालखाने में रखी केस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए ई-मालखाना सिस्टम काफी मददगार साबित होगी. पहले किसी केस से जुड़े सामान को कोर्ट में पेश करने के लिए उसे ढूंढने में काफी समय लगता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की मदद से संबंधित प्रॉपर्टी को तुरंत ट्रेस कर सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा. फिलहाल एक थाने में इसकी शुरुआत की गई है. आने वाले दिनों में रायपुर के कमिश्नरेट के बाकी 20 थानों में भी लागू करने की तैयारी चल रही है."

E malkhana
ई मालखाना प्रणाली (ETV Bharat Chhattisgarh)

जब्त माल रहेगा सुव्यवस्थित और सुरक्षित

थाना कोतवाली में जब्त माल को सुव्यवस्थित और सुरक्षित अभिलेखीकरण एवं पारदर्शी प्रबंधन के लिए ई-मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया. यह अभिनव व्यवस्था डीसीपी सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत थाना कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह गहरवार और मालखाना मुहर्रिर प्रेमसागर नेताम के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है. ई-मालखाना प्रणाली लागू करने से पूर्व थाना कोतवाली में उपलब्ध समस्त जब्त माल का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसके बाद मालखाने का रैकवाइज वैज्ञानिक संधारण करते हुए A1, A2, B1, B2 आदि श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया, ताकि प्रत्येक सामग्री का रिकॉर्ड एवं उसकी लोकेशन आसानी से चिन्हित किया जा सके.

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कोतवाली थाना में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसके साथ ही जब्त सामग्री पर बारकोड लगाए गए. सभी सामग्रियों का सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल पंजीयन किया गया. इस व्यवस्था के लागू होने से मालखाने में जब्त वस्तुओं को जमा करना, ईश्यू करना और जरूरत पड़ने पर खोज करना अब अत्यंत सरल, व्यवस्थित एवं आसान हो गया है. ई-मालखाना प्रणाली के माध्यम से जप्त माल की आवक-जावक, हैंडलिंग एवं रिकॉर्ड की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हो सकेगी. जिससे चेन ऑफ कस्टडी को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी. प्रत्येक जप्त सामग्री की लोकेशन, मूवमेंट एवं संबंधित अभिलेखों की निगरानी आसान होने से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता सुनिश्चित होगी.

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