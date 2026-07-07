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गुढ़ियारी थाने में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ, रायपुर कमिश्नरेट के सभी थाने में होंगे ई मालखाना

ई मालखाना से जब्त माल के प्रबंधन, बारकोड आधारित पहचान और रिकॉर्ड ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी.

E MALKHANA SYSTEM RAIPUR
ई मालखाना का शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 9:18 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के गुढ़ियारी थाना में सोमवार को रायपुर कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला और एडिशनल कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले ने ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया. आने वाले दिनों में कमिश्नरेट के बाकी बचे थानों में भी ई मालखाना प्रणाली शुरू की जाएगी. इसके पहले 27 मई को ई मालखाना का शुभारंभ किया गया था.

ई मालखाना की कार्यप्रणाली का विस्तार से डेमो दिखाया गया, जिसमें जब्त सामग्रियों के डिजिटल पंजीयन, बारकोड आधारित पहचान, रैकवाइज संभालकर कैसे रखना और रिकॉर्ड ट्रैकिंग प्रणाली की जानकारी दी गई. डेमो के दौरान डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर, डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल, एडीसीपी आकाश मरकाम, सहायक पुलिस पूर्णिमा लामा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहकर प्रणाली कि बारीकियों को समझा.

ई मालखाना प्रणाली के बारे में बताते हुए डीसीपी नॉर्थ जोन रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

ई मालखाना से ऐसे मिलेगी मदद

इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे रायपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित तुकाराम काम्बले ने बताया कि "मालखाने में रखी केस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए ई-मालखाना सिस्टम काफी मददगार साबित होगा.पहले किसी केस से जुड़े सामान को कोर्ट में पेश करने के लिए उसे ढूंढने में काफी समय लगता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की मदद से संबंधित प्रॉपर्टी को तुरंत ट्रेसकर सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा. गुढ़ियारी थाने के पहले इसकी शुरुआत कोतवाली में की गई है. आने वाले दिनों में रायपुर के कमिश्नरेट के बाकी 19 थानों में भी लागू करने की तैयारी चल रही है."

E MALKHANA SYSTEM RAIPUR
गुढ़ियारी थाना में ई मालखाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

नॉर्थ जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि कमिश्नर के मार्गदर्शन उच्च स्तर के इन्वेस्टीगेशन और पुलिस स्टेशन के मैनेजमेंट को देखते हुए सीबीआई में मॉडल ई मालखाना को देखते हुए इसकी शुरुआत गुढ़ियारी थाने में की है. इसके पहले इसकी शुरुआत कोतवाली थाने में की गई थी. प्रॉपर जो माल है उसका रखरखाव ठीक से हो. जब माल मुंशी और थानेदार को ट्रांसफर होता है तो चार्ज का आदान-प्रदान होता है. माल किसी भी केस का महत्वपूर्ण अंग होता है. आने वाले दिनों में जल्द से जल्द बाकी थानों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी."

बाकी थानों में भी जल्द शुरू होगी ई मालखाना प्रणाली

थाना गुढ़ियारी में जब्त माल को सुव्यवस्थित और सुरक्षित अभिलेखीकरण एवं पारदर्शी प्रबंधन के लिए ई-मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया. यह अभिनव व्यवस्था डीसीपी नॉर्थ ज़ोन अंतर्गत थाना गुढ़ियारी प्रभारी और मालखाना मुहर्रिर के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है. ई-मालखाना प्रणाली लागू करने से पूर्व थाना गुढ़ियारी में उपलब्ध पूरे माल माल का भौतिक सत्यापन कराया गया. जिसके बाद मालखाने का रैकवाइज वैज्ञानिक संधारण करते हुए A1, A2, B1, B2 श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया, ताकि हर सामग्री का रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन आसानी से चिन्हित की जा सके.

E MALKHANA SYSTEM RAIPUR
रायपुर कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने किया शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसके साथ ही जब्त सामग्री पर बारकोड लगाए गए. सभी सामग्रियों का सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल पंजीयन किया गया. इस व्यवस्था के लागू होने से मालखाने में जप्त वस्तुओं को जमा करना, निर्गत करना एवं आवश्यकतानुसार त्वरित खोज करना अब अत्यंत सरल, व्यवस्थित एवं आसान हो गया है.

ई-मालखाना प्रणाली के माध्यम से जप्त माल की आवक-जावक, हैंडलिंग एवं रिकॉर्ड की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हो सकेगी. जिससे चेन ऑफ कस्टडी को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी.

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