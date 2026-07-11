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कांकेर में ई मालखाना और तहसील कार्यालय का शुभारंभ, मावा मोदोल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण

जिला स्तरीय सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को जन जनतक पहुंचाने का काम करें.

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मावा मोदोल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 5:43 PM IST

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कांकेर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को कांकेर दौरे पर रहे. डिप्टी सीएम ने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की. अरुण साव ने ई-मालखाना और तहसील कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा, ई-मालखाना और तहसील दफ्तर के हाईटेक और कंप्यूटराइज होने से सभी डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि क्यूआर कोड से स्कैन करने पर सारी जानकारी आपको मिनटों में मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी.

कांकेर में ई मालखाना और तहसील कार्यालय का शुभारंभ

अरुण साव बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए. बीजेपी जिला दफ्तर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉ. मुखर्जी के विचारों और राष्ट्रहित के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लें, संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं.

मावा मोदोल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण (ETV Bharat)

मावा मोदोल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण

अरुण साव ने अपने कांकेर दौरे के दौरान सरोना में नवनिर्मित तहसील कार्यालय एवं मावा मोदोल लाइब्रेरी का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को नई सौगात दी. मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने जिले में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष जताया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार जनता तक बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है.

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कांकेर दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat)
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कांकेर दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने जिले के अधिकारियों को विकास योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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कांकेर दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat)
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कांकेर दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat)

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