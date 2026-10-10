ETV Bharat / state

10 करोड़ खर्च और 5 साल का इंतजार, फिर भी बिहार के छात्रों को नहीं मिला ई-लाइब्रेरी का लाभ

नालंदा में ई-लाइब्रेरी का सपना अधूरा ( ETV BHARAT )

नालंदा: बिहार के नालंदा और आसपास के जिलों जैसे नवादा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा के लिए 'एजुकेशनल हब' माने जाने वाले बिहार शरीफ में प्रतियोगी छात्रों को बड़ा झटका लग रहा है. शहर के बीचों-बीच धनेश्वर घाट पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी बनकर तैयार होने के एक साल बाद भी चालू नहीं हो सकी है.

नहीं खोला जा सका पुस्तकालय

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहारशरीफ स्थित ऐतिहासिक जिला केंद्रीय पुस्तकालय पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च कर वहां आधुनिक भवन और अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गईं, लेकिन निर्माण पूरा होने के बावजूद पुस्तकालय आज तक आम पाठकों के लिए नहीं खोला जा सका है. इससे छात्रों, शोधार्थियों और पुस्तक प्रेमियों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है. आधुनिक सुविधाओं से लैस इमारत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी यह G+4 इमारत पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी, फंड की कमी और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण यह अब तक छात्रों के लिए खोली नहीं जा सकी है. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्रों में भारी निराशा और आक्रोश है. पुस्तकालय का इतिहास बहुत पुराना धनेश्वर घाट स्थित इस जिला केंद्रीय पुस्तकालय का इतिहास बहुत पुराना है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह पुस्तकालय 1920 से चल रहा था, जिसे तोड़कर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अब एक नई और अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी का रूप दिया गया है. यहां हजारों पौराणिक किताबें हैं, जिसे दीमक लग रहा है. जबकि 4 से 5 हजार किताबें अभी पढ़ने के लायक है. जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ धार्मिक ग्रंथ भी रखे हैं. लाइब्रेरी में कुल 124 से 128 सीटें पुस्तकालय के प्रभारी अनुज कुमार को यहां डीईओ ऑफिस से प्रतिनियुक्त किया गया हैं, यहां वे पिछले एक साल से सेवा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में कुल 124 से 128 सीटें हैं, जिनमें 24 ई-लाइब्रेरी (कंप्यूटर) की सीटें शामिल हैं. उनके साथ 4 अन्य शिक्षक और नगर निगम के 3 गार्ड पिछले 3-4 महीनों से यहां ड्यूटी कर रहे हैं. शिक्षकों ने पुरानी अलमारियों से निकालकर करीब 10 हजार किताबों को व्यवस्थित किया है. "लाइब्रेरी में कुल 124 से 128 सीटें हैं, इसमें से 24 ई-लाइब्रेरी (कंप्यूटर) की सीटें शामिल हैं. मेरे अलावा 4 अन्य शिक्षक और नगर निगम के 3 गार्ड पिछले 3-4 महीनों से यहां ड्यूटी कर रहे हैं. शिक्षकों ने पुरानी अलमारियों से निकालकर करीब 10 हजार किताबों को व्यवस्थित किया है."- अनुज कुमार, पुस्तकालय के प्रभारी लाइब्रेरी का बैंक अकाउंट फ्रीज अनुज कुमार ने लाइब्रेरी बंद होने का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि इस लाइब्रेरी को पटना पुस्तकालय निदेशालय से फंडिंग होती थी. पहले सालाना 60,000 रूपए मिलते थे. लेकिन पुस्तकालय का पैन कार्ड नहीं होने के कारण इसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है. पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एसी अनुज कुमार ने बताया कि इसके अलावा, बिल्डिंग भी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एसी है, लेकिन बिजली कटने के बाद यहां पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है. इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड और अतिरिक्त कर्मियों की सख्त जरूरत है. "पहले सालाना 60,000 रूपए मिलते थे. लेकिन पुस्तकालय का पैन कार्ड नहीं होने के कारण इसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है. बिल्डिंग भी सेंट्रलाइज्ड एसी है, लेकिन बिजली कटने के बाद यहां पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है. इसको चलाने के लिए फंड और अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत है."- अनुज कुमार, पुस्तकालय के प्रभारी खर्च के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं वहीं स्थानीय बुद्धिजीवी सुजीत कुमार वर्मा बताते हैं कि इसके संचालन के लिए एक कमेटी बनी है, लेकिन इस पर आने वाले खर्च के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पा रही है. जब तक नीति नहीं बनेगी, हैंडओवर की समस्या जस की तस रहेगी. इससे करोड़ों रुपए की लागत से बनी ई लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबें एवं अन्य चीजें धूल फांक रही है. "संचालन के लिए एक कमेटी बनी है, लेकिन इस पर आने वाले खर्च के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पा रही है. जब तक नीति नहीं बनेगी, हैंडओवर की समस्या जस की तस रहेगी. इससे करोड़ों रुपए की लागत से बनी ई लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबें एवं अन्य चीजें धूल फांक रही है."- सुजीत कुमार वर्मा, स्थानीय बुद्धिजीवी कोचिंग संस्थानों का गढ़ है इलाका