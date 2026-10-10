10 करोड़ खर्च और 5 साल का इंतजार, फिर भी बिहार के छात्रों को नहीं मिला ई-लाइब्रेरी का लाभ
बिहारशरीफ स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय पर निर्माण पूरा होने के बावजूद आज तक नहीं खोला जा सका, खर्च हुए थे करीब 10 करोड़. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 10, 2026 at 8:17 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा और आसपास के जिलों जैसे नवादा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा के लिए 'एजुकेशनल हब' माने जाने वाले बिहार शरीफ में प्रतियोगी छात्रों को बड़ा झटका लग रहा है. शहर के बीचों-बीच धनेश्वर घाट पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी बनकर तैयार होने के एक साल बाद भी चालू नहीं हो सकी है.
नहीं खोला जा सका पुस्तकालय
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहारशरीफ स्थित ऐतिहासिक जिला केंद्रीय पुस्तकालय पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च कर वहां आधुनिक भवन और अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गईं, लेकिन निर्माण पूरा होने के बावजूद पुस्तकालय आज तक आम पाठकों के लिए नहीं खोला जा सका है. इससे छात्रों, शोधार्थियों और पुस्तक प्रेमियों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है.
आधुनिक सुविधाओं से लैस इमारत
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी यह G+4 इमारत पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी, फंड की कमी और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण यह अब तक छात्रों के लिए खोली नहीं जा सकी है. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्रों में भारी निराशा और आक्रोश है.
पुस्तकालय का इतिहास बहुत पुराना
धनेश्वर घाट स्थित इस जिला केंद्रीय पुस्तकालय का इतिहास बहुत पुराना है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह पुस्तकालय 1920 से चल रहा था, जिसे तोड़कर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अब एक नई और अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी का रूप दिया गया है. यहां हजारों पौराणिक किताबें हैं, जिसे दीमक लग रहा है. जबकि 4 से 5 हजार किताबें अभी पढ़ने के लायक है. जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ धार्मिक ग्रंथ भी रखे हैं.
लाइब्रेरी में कुल 124 से 128 सीटें
पुस्तकालय के प्रभारी अनुज कुमार को यहां डीईओ ऑफिस से प्रतिनियुक्त किया गया हैं, यहां वे पिछले एक साल से सेवा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में कुल 124 से 128 सीटें हैं, जिनमें 24 ई-लाइब्रेरी (कंप्यूटर) की सीटें शामिल हैं. उनके साथ 4 अन्य शिक्षक और नगर निगम के 3 गार्ड पिछले 3-4 महीनों से यहां ड्यूटी कर रहे हैं. शिक्षकों ने पुरानी अलमारियों से निकालकर करीब 10 हजार किताबों को व्यवस्थित किया है.
"लाइब्रेरी में कुल 124 से 128 सीटें हैं, इसमें से 24 ई-लाइब्रेरी (कंप्यूटर) की सीटें शामिल हैं. मेरे अलावा 4 अन्य शिक्षक और नगर निगम के 3 गार्ड पिछले 3-4 महीनों से यहां ड्यूटी कर रहे हैं. शिक्षकों ने पुरानी अलमारियों से निकालकर करीब 10 हजार किताबों को व्यवस्थित किया है."- अनुज कुमार, पुस्तकालय के प्रभारी
लाइब्रेरी का बैंक अकाउंट फ्रीज
अनुज कुमार ने लाइब्रेरी बंद होने का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि इस लाइब्रेरी को पटना पुस्तकालय निदेशालय से फंडिंग होती थी. पहले सालाना 60,000 रूपए मिलते थे. लेकिन पुस्तकालय का पैन कार्ड नहीं होने के कारण इसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है.
पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एसी
अनुज कुमार ने बताया कि इसके अलावा, बिल्डिंग भी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एसी है, लेकिन बिजली कटने के बाद यहां पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है. इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड और अतिरिक्त कर्मियों की सख्त जरूरत है.
"पहले सालाना 60,000 रूपए मिलते थे. लेकिन पुस्तकालय का पैन कार्ड नहीं होने के कारण इसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है. बिल्डिंग भी सेंट्रलाइज्ड एसी है, लेकिन बिजली कटने के बाद यहां पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है. इसको चलाने के लिए फंड और अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत है."- अनुज कुमार, पुस्तकालय के प्रभारी
खर्च के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं
वहीं स्थानीय बुद्धिजीवी सुजीत कुमार वर्मा बताते हैं कि इसके संचालन के लिए एक कमेटी बनी है, लेकिन इस पर आने वाले खर्च के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पा रही है. जब तक नीति नहीं बनेगी, हैंडओवर की समस्या जस की तस रहेगी. इससे करोड़ों रुपए की लागत से बनी ई लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबें एवं अन्य चीजें धूल फांक रही है.
"संचालन के लिए एक कमेटी बनी है, लेकिन इस पर आने वाले खर्च के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पा रही है. जब तक नीति नहीं बनेगी, हैंडओवर की समस्या जस की तस रहेगी. इससे करोड़ों रुपए की लागत से बनी ई लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबें एवं अन्य चीजें धूल फांक रही है."- सुजीत कुमार वर्मा, स्थानीय बुद्धिजीवी
कोचिंग संस्थानों का गढ़ है इलाका
बिहार शरीफ का धनेश्वर घाट इलाका कोचिंग संस्थानों का गढ़ कहा जाता है. यहां सुबह 8 बजे से ही अलग-अलग कोचिंग क्लासेज शुरू हो जाती हैं. दो क्लासेज के बीच खाली समय में पढ़ने के लिए छात्रों को प्राइवेट लाइब्रेरियों में जाकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं.
छात्रों की नाराजगी
छात्र साहिल मेहता ने नगर प्रशासन से अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी हमारे शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यहां सब कुछ तैयार है, लेकिन नगर आयुक्त और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण यह बंद है.इसे जल्द चालू कर छात्रों के हवाले नहीं किया गया, तो विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करेगी.
"यह लाइब्रेरी हमारे शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यहां सब कुछ तैयार है, लेकिन नगर आयुक्त और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण यह बंद है. हमारी मांग है कि इसे जल्द से जल्द चालू कराया जाए नहीं तो विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करेगी."- साहिल मेहता, छात्र
गरीब छात्रों को होगी पढ़ने की सुविधा
वहीं अविनाश कुमार ने कहा कि इस लाइब्रेरी का उद्घाटन दो वर्ष पूर्व हुआ है. लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यह चालू नहीं हो सका है. अविनाश कुमार कहते हैं कि इस लाइब्रेरी के चालू होने से गरीब छात्रों को पढ़ने की सुविधा होगी जो आसपास में निजी डिजिटल लाइब्रेरी में खर्च कर पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी बचत होगी.
3 गार्ड की भी भी नियुक्ति
वहीं, गार्ड की ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मी तनिक लाल यादव कहते हैं वे बीते 9 महीने से यहां ड्यूटी कर रहे हैं. नगर निगम के द्वारा उन्हें यहां भेजा गया है. 15,000 रुपए मेहनताना भी मिलता है. किस कारण से छात्र यहां पढ़ने नहीं आते हैं यह तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन चालू होता तो अच्छा लगता. यहां 4 शिक्षक कार्यरत हैं जबकि 3 गार्ड दो रात्रि में एक दिन में ड्यूटी करते हैं.
जिले की पहली आधुनिक लाइब्रेरी
ये ई-लाइब्रेरी जिले की पहली इतनी आधुनिक लाइब्रेरी हैं. ये G+4 बिल्डिंग (ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 मंजिल) वाली बिल्डिंग हैं. ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और शौचालय, जबकि ऊपर के तीन फ्लोर पर लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है. इसमें एक साथ 128 छात्रों के बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है.
पूरी इमारत वातानुकूलित
ये पूरी इमारत वातानुकूलित है. ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है. छात्रों को पढ़ाई के बीच नाश्ते और खाने के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए टॉप फ्लोर पर कैफेटेरिया (रेस्टोरेंट) भी बनाया गया है. इस परिसर में 85 गाड़ियों जिसमें (50 साइकिल, 19 बाइक और 10 कार) के लिए सुरक्षित पार्किंग और ग्रीन जोन बनाया गया है.
नगर आयुक्त का पक्षट
वहीं, इस संबंध में बिहार शरीफ नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने बताया कि पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है. कुछ चीजों पर बात चल रही है जल्द ही चालू करवाया जाएगा.
"पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है. कुछ चीज़ों पर बात चल रही है जल्द ही चालू करवाया जाएगा."- कृत्यानंद रंजन, नगर आयुक्त, बिहार शरीफ'
छात्रों का इंतजार करती इमारत
करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी केवल कागजी प्रक्रियाओं, अकाउंट फ्रीज होने और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह शानदार इमारत आज भी छात्रों का इंतजार कर रही है. अब देखना यह है, कि जिला प्रशासन कब तक नीति बनाकर इस ई-लाइब्रेरी को प्रतियोगी छात्रों के हवाले करती है.
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