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मेरठ में गैस एजेंसी और गोदामों पर E-KYC की शर्त हटी, भीड़ छंटी, लोगों को मिलने लगे सिलिंडर

मेरठ में E-KYC की शर्त हटने से घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर भीड़ कहीं नहीं थी, बल्कि सामान्य तरीके से लोग गैस ले रहे थे.

E KYC MANDATE LIFTED
मेरठ में गैस की किल्लत ख़त्म. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 12:00 PM IST

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मेरठ: विपक्ष लगातार एलपीजी गैस की crisis को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरठ में राहत की बात ये है कि है कि सोमवार को यहां हालात बदले नजर आए. गैस एजेंसीज पर बीते सप्ताह जिस तरह के हालात थे, लम्बी-लम्बी कतारें लगी थीं. वहीं आज लगभग हर गैस एजेंसी और गोदाम पर घरेलू उपयोग के लिए गैस मिल रही थी.

ईरान से इज़रायल और अमेरिका के बीच लगातार चले आ रहे गतिरोध के बाद देश में गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच उपभोक्ताओं के लिए ekyc अनिवार्य कर दी गई थी. इसके बाद गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लम्बी-लम्बी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं.

मेरठ में गैस एजेंसी और गोदामों पर E-KYC की शर्त हटी. (ETV Bharat)

मेरठ जिले में भी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने और पाने के लिए आपाधापी जैसे हालात दिखाई दे रहे थे. ऐसे में अब इस मामले में प्रशासन ने KYC की प्रक्रिया को जैसे ही रोकने का निर्देश दिया, तो फिर एक बार स्थिति बदलने लगी. इसका सोमवार को मेरठ में असर देखने को भी मिला.

सोमवार को ईटीवी भारत की टीम ने हालातों का जायजा लेने के लिए शहर के कई इलाकों में ground zero पर जाकर व्यवस्थाओं को करीब से देखा. घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर कोई भीड़ कहीं नहीं थी, बल्कि सामान्य तरीके से लोग गैस ले रहे थे.

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ईटीवी भारत से जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि आमजन द्वारा प्राप्त शिकायतों के अनुसार जिले में अधिकतम एलपीजी गैस एजेन्सी कार्यालयों व इन पर कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइल नम्बर मिलाये जाने परभी नहीं उठाये जाते हैं.

गैस एजेन्सी के प्रोपराइटर व प्रबन्धकों के मोबाइल नम्बर भी अक्सर बन्द पाये जाते हैं. इसके कारण आमजन को एलपीजी सिलेण्डर प्राप्त करने और अन्य जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

E KYC MANDATE LIFTED
गैस सिलिंडर की किल्लत ख़त्म. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत आमजन में एलपीजी गैस कम होने की भ्रान्ति के कारण गैस लेने के लिए असमंजस्य की स्थिति बनी थी. वह बोले गैस एजेन्सियों के कार्यालयों, स्वामियों और प्रबन्धकों के साथ ही कर्मचारियों से सम्पर्क न हो पाने के कारण आमजन में असन्तोष व्याप्त है.

इससे गैस एजेन्सियों से संबंधित नम्बर बन्द होने अथवा न उठाये जाने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि गैस की कालाबाजारी में ऐसे लोग संलिप्त हैं, जिस कारण उनके द्वारा फोन रिसीव करके आमजन को जवाब नहीं दिया जा रहा है.

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मेरठ में घरेलू गैस सिलिंडर की किल्लत ख़त्म. (ETV Bharat)

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि मेरठ जिले के सभी गैस एजेन्सी धारकों के प्रोपराइटरों और प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी-अपनी गैस एजेन्सी से संबंधित सम्पर्क सूत्रों व मोबाइल नम्बरों को कार्य दिवस व कार्य अवधि में प्रत्येक अवस्था में सुचारु रूप से कॉल रिसीव करेंगे. साथ ही उपभोक्ताओं व गैस कनेक्शनधारियों की समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे.

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मेरठ में E-KYC की शर्त हटने से घरेलू गैस सिलिंडर की किल्लत ख़त्म. (ETV Bharat)

शहर की विजयंत गैस एजेंसी के गोदाम पर मौजूद मैनेजर महेश शर्मा ने बताया कि हालात एकदम पहले की तरह हैं. उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही किताब से पर्ची बनवा कर उपभोक्ता गोदाम पर पहुंच रहे हैं, आसानी से गैस दी जा रही है. उन्होंने बताया कि हर दिन लगभग 500 उपभोक्ताओं को गैस दी जा रही है.

वहीं, मौके पर मिले उपभोक्ताओं को भी कुछ ही देर में गैस मिल रही है. गौर करने वाली बात ये है कि विपक्ष गैस की किल्लत बताकर सरकार को घेर रहा है. अलग-अलग शहरों में अनोखे अंनोखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं, हालांकि व्यवसायिक सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं.

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CROWDS DISPERSE AT GAS AGENCY
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मेरठ में कैस की किल्लत
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