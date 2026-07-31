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जल्द करा लें e-KYC और e-Shram पंजीकरण, वरना नहीं मिलेगा 14 श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. अब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए e-KYC और e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा. यदि किसी श्रमिक ने समय रहते दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं कीं, तो वह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी सरकार और बोर्ड की कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र श्रमिकों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए e-KYC और e-Shram पंजीकरण जरूरी किया गया है. उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो.

14 योजनाओं के लिए e-Shram पंजीकरण जरूरी

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित 14 श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. इसके साथ ही e-KYC भी प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिए जरूरी होगी. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है, जिससे उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिल सकें.

ऐसे करें e-KYC और e-Shram पंजीकरण