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जल्द करा लें e-KYC और e-Shram पंजीकरण, वरना नहीं मिलेगा 14 श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ

पंजीकृत निर्माण श्रमिक जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो.

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निर्माण श्रमिकों के लिए जरूरी सूचना (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 1:09 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. अब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए e-KYC और e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा. यदि किसी श्रमिक ने समय रहते दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं कीं, तो वह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी सरकार और बोर्ड की कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र श्रमिकों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए e-KYC और e-Shram पंजीकरण जरूरी किया गया है. उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो.

14 योजनाओं के लिए e-Shram पंजीकरण जरूरी

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित 14 श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. इसके साथ ही e-KYC भी प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिए जरूरी होगी. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है, जिससे उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिल सकें.

ऐसे करें e-KYC और e-Shram पंजीकरण

  • e-KYC के लिए: आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय जाएं. वहां आपकी पहचान सत्यापित होने के बाद e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी.
  • e-Shram पंजीकरण के लिए: श्रमिक स्वयं मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से e-Shram पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. यदि ऑनलाइन प्रक्रिया करने में परेशानी हो, तो नजदीकी लोक मित्र केंद्र (CSC) जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है.
  • जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और अन्य आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज अपने साथ रखें.

अधिकारियों को दिए जागरूकता अभियान के निर्देश

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जागरूक करें और प्राथमिकता के आधार पर e-KYC व e-Shram पंजीकरण का अभियान पूरा करवाएं. उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र श्रमिक को जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए.

98 हजार श्रमिक करा चुके हैं e-KYC

नरदेव सिंह कंवर कहा कि प्रदेश में अब तक करीब 98 हजार श्रमिक e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जबकि बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या इससे अधिक है. उन्होंने शेष श्रमिकों से अपील की कि वे आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने संबंधित श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर निःशुल्क e-KYC करवाएं. वहीं, e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण स्वयं या नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है.

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