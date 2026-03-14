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कानपुर के हैलट अस्पताल में "ई हॉस्पिटल" व्यवस्था लागू, एक क्लिक में मिलेगा मरीजों का पूरा रिकाॅर्ड

जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज में कार्यरत डाॅ. आरके वर्मा ने बताया कि "ई-हास्पिटल" व्यवस्था के अंतर्गत हर मरीज को एक यूनिक आईडी दी जाएगी.

जीएसवीएम
जीएसवीएम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:19 PM IST

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कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज (जीएसवीएम) से संबद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय (हैलट) में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिये राहतभरी खबर है. अस्पताल प्रशासन ने अब 'ई-हास्पिटल' व्यवस्था लागू कर दी है. यहां भर्ती होने मरीजों को केवल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद मरीजों के लिये भर्ती होने और जांचों तक की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो जाएगी.

डॉ. आरके वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज में कार्यरत डाॅ. आरके वर्मा ने बताया कि "ई-हास्पिटल" व्यवस्था के अंतर्गत हम हर मरीज को एक यूनिक आईडी देंगे. इस आईडी के अंदर मरीज का पूरा डाटा रहेगा. मरीज अस्पताल में कब भर्ती हुआ, उसे कौन सी बीमारी हुई थी, कौन-कौन सी दवाएं दी गईं, कौन सी जांचें कराई गईं? इसके बाद अगर वही मरीज कभी दोबारा अस्पताल आता है और इलाज कराना चाहता है तो डॉक्टर्स के सामने एक क्लिक पर उसकी पूरी हिस्ट्री होगी. इसी तरह जो मरीज अब भर्ती होंगे, उन्हें जिन दवाओं की जरूरत होगी उसकी पूरी एंट्री कंप्यूटर पर होगी. कमोबेश यही व्यवस्था मरीज की जांचों के लिए लागू कर दी गई है. मरीज को अब बहुत अधिक भटकना नहीं होगा.


जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने बताया कि मेडिकल काॅलेज प्रशासन ने "ई-हास्पिटल" के साथ ही अब ई-ऑफिस व्यवस्था को भी लागू कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन मीटिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा. पूरी वर्किंग को हमें अब पेपरलेस करना है.

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