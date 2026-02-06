लखनऊ में सिटी बसों का अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे ट्रैक करें लोकेशन, ई-सिटी बस यूपी ऐप लॉन्च
शहर में 115 नॉन एसी और एसी इलेक्ट्रिक बसें सात रूटों पर संचालित हो रही हैं. प्रतिदिन लगभग सात हजार यात्री सफर करते हैं.
लखनऊ : सिटी बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें बस स्टेशन पर खड़े रहकर अपनी बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नगरीय परिवहन निदेशालय ने शहरवासियों की सुविधा के लिए एक नया ऐप डेवलप किया है. इस ऐप पर यात्री घर बैठे अपनी बस की लोकेशन ले सकेंगे. अपनी सुविधानुसार वे घर से निकलकर बिना समय बर्बाद किए बस पकड़ सकेंगे और समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे.
इससे सबसे ज्यादा फायदा दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल, कॉलेज व कोचिंग जाने वाले स्टूडेंटस को मिलेगा. उन्हें पता चल सकेगा कि उनकी बस कितनी देर में उनके पास पहुंच रही है. नगर बसों की लाइव ट्रैकिंग वे अपने मोबाइल पर बड़ी ही आसानी से कर लेंगे. इस ऐप में यात्रियों की तरफ से सुझाव दिए जाने की सुविधा भी है, जिससे नगर परिवहन व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सके.
नगरीय परिवहन निदेशालय ने ई-सिटी बस यूपी ऐप तैयार किया है. इस ऐप को कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है. इसके बाद सिटी बसों की लोकेशन आसानी से ट्रैक कर सकता है. लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की सभी 120 बसें इस ऐप के जरिए ट्रैक की जा सकेंगी.
इस ऐप का फायदा यह होगा कि यात्रियों को आसानी से यह पता रहेगा कि जिस बस से उन्हें सफर तय करना है वह कितनी देर में बस स्टेशन पर या फिर जहां से उन्हें बस पकड़नी है वहां पर पहुंचेगी. इससे यात्रियों के बहुमूल्य समय की बचत होगी.
लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमरनाथ सहाय ने बताया कि इस ऐप में यह व्यवस्था की गई है कि बसों की सही लोकेशन यात्रियों को मिले. इसे काफी आसान बनाया गया है जिससे यात्रियों को ऐप पर बसों की लोकेशन ट्रैक करने में कोई दिक्कत न हो. उनका कहना है कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बस बेड़े में वर्तमान में 115 नॉन एसी इलेक्ट्रिक और एसी इलेक्ट्रिक बसें सात रूटों पर संचालित हो रही हैं. प्रतिदिन लगभग सात हजार यात्री बस से सफर करते हैं.
