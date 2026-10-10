कोरबा में प्रदूषण मुक्त दीवाली गिफ्ट , ई बसों को दौड़ाने की तैयारी पूरी, लेकिन पुरानी बसों की नीलामी में फंसा है पेंच
कोरबा में ई बसों से प्रदूषण मुक्त दीवाली मनाने की तैयारी शुरु हो चुकी है.लेकिन पुरानी बसों की नीलामी अटकी है.राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 5:34 PM IST
कोरबा : छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर कोरबा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कवायद अब अंतिम चरण में है. केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 40 अत्याधुनिक ई-बसों के संचालन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. उम्मीद है कि दीवाली के पहले ये बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी. हालांकि, जहां एक ओर नई परिवहन क्रांति का स्वागत करने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पुरानी सिटी बसों की नीलामी प्रक्रिया शासन स्तर पर अनुमति के अभाव में लटकी हुई है.
लंबे समय से चल रही है तैयारी
सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए लंबे समय से योजनाएं बनाई जा रही थीं. केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा या शहरी परिवहन विकास योजनाओं के तहत कोरबा को 40 ई-बसों की सौगात मिली थी. इस पूरी परियोजना के तहत दर्री स्थित प्रतीक्षा बस स्टैंड में लगभग 1.54 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक चार्जिंग सब-स्टेशन और प्रशासनिक वर्कशॉप का निर्माण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है. कुछ फिनिशिंग टच देना अब भी शेष है. पिछले कुछ महीनों से इन बसों के रूट चार्ट निर्धारण और तकनीकी अमले की ट्रेनिंग का काम चल रहा था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है.
ऐसा होगा संचालन का स्वरूप और रूट योजना
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-बसों को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.
20 बड़ी ई-बसें - 9 मीटर लंबी होंगी. ये बसें मुख्य मार्गों और बड़े चौराहों से होकर गुजरेंगी, जो कोरबा शहर को बांकीमोंगरा, दीपका, बालको और हरदीबाजार जैसे प्रमुख उपनगरीय क्षेत्रों और रेलवे स्टेशन से जोड़ेंगी.
20 ई-मिनी बसें - जो 7 मीटर लंबी हैं. इन्हें विशेष रूप से कॉलोनियों, तंग और संकरी सड़कों वाले अंदरूनी इलाकों के लिए तैयार किया गया है. इसके दायरे में आरपी नगर, एमपी नगर, टीपी नगर और विभिन्न अंदरूनी बस्तियां आएंगी, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को अस्पताल व शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी.
एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर का सफर प्रत्येक ई-बस एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम होगी. ये बसें रोजाना शहरी-उपनगरीय मार्गों पर करीब 400 किलोमीटर तक सेवाएं देंगी. इलेक्ट्रिक होने के कारण इन बसों से किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलेगा. जिससे शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी असर डालेगा. डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम होने से प्रशासनिक और परिवहन स्तर पर ईंधन का खर्च घटेगा.
पुरानी बसों की नीलामी का पेंच
इस पूरी प्रगति के बीच, दर्री प्रतीक्षा बस स्टैंड में कोरोना काल से खड़ी 48 पुरानी सिटी बसों की नीलामी का मामला अधर में लटका हुआ है. निगम के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल विभाग ने इन पुरानी बसों का मूल्यांकन कर न्यूनतम दरें तय की हैं, लेकिन आवश्यक सरकारी अनुमति न मिलने के कारण आगे की टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है. अधिकारियों का मानना है कि समय पर नीलामी न होने से इन पुरानी कबाड़ हो रही बसों की कीमत लगातार गिर रही है. साथ ही नई ई-बसों के रखरखाव एवं पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह की समस्या भी उत्पन्न होगी.
2 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया
कोरबा निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि ई बस संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशन का काम लगभग 75% से ज्यादा पूरा हो चुका है. हमको 40 ई बस मिली है. जो 9 और 7 मीटर की हैं. इसके इंस्पेक्शन के लिए हमारे नगर निगम से जो वरिष्ठ इंजीनियर नोडल अधिकारी हैं. वह स्वयं पुणे गए थे और वहां से जो स्पेसिफिकेशन की चर्चा हुई है. वह सब होते-होते एक से दो महीने का समय और लगेगा.
शासन से जैसे ही निर्देश मिलेगा. ई सिटी बस नगर निगम कोरबा में उपलब्ध हो जाएगी. पुरानी बसों के नीलामी के लिए भी शासन का प्रस्ताव भेजा गया है. जैसे ही सूचना मिलेगी, हम उन्हें नीलाम कर देंगे. शहर सटे हुए क्षेत्र में जितनी भी आबादी बसती है. उन सभी को टच करने की कोशिश की गई है- आशुतोष पाण्डेय,आयुक्त नगर निगम
हर क्षेत्र तक बढ़ेगी पहुंच
मिनी बसों के जरिए अब उन क्षेत्रों के लोग भी सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सकेंगे जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थीं. बेहतर और आरामदायक विकल्प मिलने से लोग सफर के लिए अपने निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक ई-बसों को प्राथमिकता देंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. खासतौर पर कोरबा शहर के उपनगरीय क्षेत्र दर्री, जमनेपाली, बालको, बांकीमोंगरा, कुसमुंडा जैसे क्षेत्रों में मुख्यालय से वापस लौटने के लिए शाम के वक्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहद सीमित हो जाती हैं.
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