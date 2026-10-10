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कोरबा में प्रदूषण मुक्त दीवाली गिफ्ट , ई बसों को दौड़ाने की तैयारी पूरी, लेकिन पुरानी बसों की नीलामी में फंसा है पेंच

कोरबा में प्रदूषण मुक्त दीवाली गिफ्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

​कोरबा : छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर कोरबा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कवायद अब अंतिम चरण में है. केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 40 अत्याधुनिक ई-बसों के संचालन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. उम्मीद है कि दीवाली के पहले ये बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी. हालांकि, जहां एक ओर नई परिवहन क्रांति का स्वागत करने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पुरानी सिटी बसों की नीलामी प्रक्रिया शासन स्तर पर अनुमति के अभाव में लटकी हुई है.





लंबे समय से चल रही है तैयारी

सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए लंबे समय से योजनाएं बनाई जा रही थीं. केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा या शहरी परिवहन विकास योजनाओं के तहत कोरबा को 40 ई-बसों की सौगात मिली थी. इस पूरी परियोजना के तहत दर्री स्थित प्रतीक्षा बस स्टैंड में लगभग 1.54 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक चार्जिंग सब-स्टेशन और प्रशासनिक वर्कशॉप का निर्माण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है. कुछ फिनिशिंग टच देना अब भी शेष है. पिछले कुछ महीनों से इन बसों के रूट चार्ट निर्धारण और तकनीकी अमले की ट्रेनिंग का काम चल रहा था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है.





ऐसा होगा ​संचालन का स्वरूप और रूट योजना

​यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-बसों को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.