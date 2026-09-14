ETV Bharat / state

Explainer : ई बस सेवा से आसान होगी डगर, लेकिन फिर सता रहा पहिए थमने का डर, निजी बस ऑपरेटर्स भी दिखा रहे तेवर

पीएम योजना के तहत 50 नई ई बसें संचालित करने की तैयारी हो रही है,जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं.अतुल शर्मा की रिपोर्ट

buses turned into junk
दुर्ग-भिलाई में 50 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 7:12 PM IST

|

Updated : September 14, 2026 at 7:26 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग-भिलाई : दुर्ग जिले के यात्रियों को जल्द ही प्रदूषण मुक्त, आधुनिक और सुगम सार्वजनिक परिवहन की सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत जिले में 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने इन बसों के लिए प्रस्तावित रूट प्लान तैयार कर राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेज दिया है. नोटिफिकेशन जारी होते ही निर्धारित मार्गों पर ई-बसों का संचालन शुरु कर दिया जाएगा.

ई-बस सेवा की तैयारी पूरी

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत दुर्ग जिले को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं. इन बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम भी तेजी से किया गया है. परियोजना में सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंचाने की थी. रेलवे ट्रैक के नीचे से बिजली केबल क्रॉस कराने की अनुमति मिलने के बाद यह समस्या दूर हो गई है.सीएसपीडीसीएल की ओर से बिजली पोल और तार बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है.नेहरू नगर के आगे ई-बस डिपो भी तैयार है और यहां बसों की चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था विकसित की जा रही है.

किन रुट्स में दौड़ेंगी बसें ?

प्रस्तावित रूट को देखें तो ई बस सेवा केवल दुर्ग शहर तक सीमित नहीं रहने वाली. दुर्ग रेलवे स्टेशन से माना एयरपोर्ट, नया रायपुर और रायपुर बस स्टैंड को जोड़ने की योजना है. इसके अलावा दुर्ग से पाटन, उतई, अहिवारा, गुंडरदेही, बेरला, साजा और गंडई जैसे इलाकों को भी रूट में शामिल किया गया है. यानी अगर यह योजना अपने प्रस्तावित स्वरूप में लागू होती है तो दुर्ग के ग्रामीण और शहरी इलाकों के यात्रियों को भी शहर और बड़े परिवहन केंद्रों तक पहुंचने के लिए सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिल सकता है.

routes of buses
किन रूट्स पर चलेंगी बसें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रियों को कम किराए और बेहतर सफर की उम्मीद

ई-बस सेवा को लेकर आम यात्रियों में भी उम्मीद दिखाई दे रही है.युवाओं का कहना है कि निजी बसों में कई बार किराया ज्यादा होता है, बसों की हालत अच्छी नहीं होती और क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने की समस्या भी सामने आती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के कारण रोजाना बाइक से कॉलेज जाना आसान नहीं है.ऐसे में नई सिटी बसें जनता को राहत देंगी.

जब सिटी बसें चलती थीं तो कम खर्च में आने-जाने की सुविधा मिलती थी.अब दोबारा बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों और आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है-उमेश पाण्डेय, स्थानीय

फील्ड में काम करने वाले लोगों को रोजाना अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है. ऐसे में अगर ई-बस बेहतर कनेक्टिविटी और उचित किराए के साथ चलती है तो काफी राहत मिलेगी. खासकर दुर्ग से माना एयरपोर्ट तक सीधी बस सेवा शुरू होने से निजी वाहन या महंगी टैक्सी पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है- शिवेंद्र शिंदे, स्थानीय

ई बस सेवा को लेकर कहीं खुशी कहीं गम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुजुर्ग महिला ने भी उम्मीद जताई कि ई-बस सेवा कम किराए और कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी. वहीं कलेक्टर अभिजीत सिंह की माने तो ई बसों से जुड़े काम पूरे हो चुके हैं.

ई-बस डिपो और पावर सप्लाई से जुड़े जरूरी काम पूरे किए जा चुके हैं.रूट प्लान राज्य सरकार को भेज दिया गया है.बसें मिलने के बाद जल्द ही संचालन शुरू किया जाएगा- अभिजीत सिंह,कलेक्टर


ई-बस सेवा को लेकर उपजे सवाल

लेकिन नई ई-बसों के सड़कों पर उतरने से पहले ही कई सवाल खड़े हो गए हैं.एक तरफ आम यात्रियों और युवाओं को कम किराए, बेहतर सुविधा और सीधी कनेक्टिविटी की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ निजी बस संचालक प्रस्तावित रूट को लेकर विरोध में उतर आए हैं. उनका कहना है कि ई-बसें उन्हीं व्यस्त मार्गों पर चलाई जा रही हैं, जहां पहले से निजी बसों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है. सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब पुरानी सिटी बस योजना अपनी बदहाली से अब तक बाहर नहीं निकल पाई है, तो नई ई-बस सेवा को सरकार किस तरह लंबे समय तक सफल बनाएगी? बस संचालक संघ के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा के मुताबिक ई-बसों को ऐसे रुट्स में चलाया जाए जहां एक भी बस संचालित नहीं है.

जिस रूट में बसें उसी रूट में बसें क्यों ?
संघ का दावा है कि दुर्ग-रायपुर मार्ग पर रोजाना बसें करीब 250 से 300 ट्रिप करती हैं. दुर्ग-बेरला-गंडई रूट पर लगभग 90 बसें और पाटन रूट पर करीब 60 बसें चलती हैं. ऐसे में उन्हीं मार्गों पर ई-बसें आने से निजी बस कारोबार और उससे जुड़े रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है.

Opposition to e buses
ई बसों का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिटी बसों का मूल उद्देश्य शहर और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना था, लेकिन प्रस्तावित ई-बस रूट कई जिलों और दूरदराज के इलाकों तक जा रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर बस संचालक संघ ने विरोध जताते हुए 22 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है- प्रकाश देशलहरा, अध्यक्ष निजी बस संघ

संघ ने भिलाई नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.

संघ की ओर से ज्यादा ट्रैफिक वाले रूट की जगह कम ट्रैफिक वाले मार्गों पर ई-बस चलाने की मांग की गई है. इस मांग पर आगे विचार किया जाएगा- सुरुचि सिंह, आयुक्त नगर निगम

पुरानी बसों को ही नहीं चला पाया निगम

आपको बता दें कि ई बसों से पहले 10 बसें चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनमें से चार बसें ही संचालित हो पाईं. बाकी बसों को दोबारा चलाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई है. इसके अलावा 13 बसें ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें परिवहन विभाग से परमिट नहीं मिलने और निजी बस ऑपरेटरों से जुड़े विवादों के कारण कभी नियमित रूप से चलाया ही नहीं जा सका. यात्रियों और छात्रों की परेशानी सिटी बस सेवा बंद होने का सीधा असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ा है. खासकर ऐसे छात्र जो रोजाना कॉलेज या स्कूल आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ गई है.

नई ई-बसों के सामने पुरानी गलतियां न दोहराने की चुनौती

अब सवाल ये है कि 50 नई ई-बसें क्या दुर्ग-भिलाई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की तस्वीर बदल पाएंगी? ई-बसें आधुनिक हैं, प्रदूषण कम करती हैं और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की क्षमता रखती हैं. लेकिन किसी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सफलता सिर्फ बसें खरीद लेने से तय नहीं होती.इसके लिए नियमित मेंटेनेंस, पर्याप्त तकनीकी स्टाफ, समय पर चार्जिंग, ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता, परमिट की स्पष्ट व्यवस्था और लगातार मॉनिटरिंग जरूरी होगी.

हमारे बीजेपी शासन में यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है.ऐसे में मेरी मांग ये है कि सरकार को सिटी बसों के संचालन का ठेका देते वक्त संबंधित ठेकेदार से टोकन मनी जमा करवानी चाहिए.साथ ही साथ रोजाना सिटी बसों के संचालन,मेंटनेंस और रूट संबंधी चीजों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए.ताकि बसों की स्थिति सुधरी रही.ऐसा ना हो कि सरकारी चीज समझकर उस पर ध्यान ना दिया जाए- भोजराज सिंह,बीजेपी नेता

Benefits of e buses for public
ई बसों से जनता को फायदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरानी सिटी बसों का इतिहास भी सवालों के घेरे में

नई ई-बस सेवा की चर्चा के बीच दुर्ग-भिलाई की पुरानी सिटी बस सेवा का इतिहास सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है. केंद्र सरकार की अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत दुर्ग, भिलाई और धमधा क्लस्टर को मिलाकर करीब 115 सिटी बसों के संचालन की योजना बनाई गई थी.उद्देश्य साफ था—ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के लोगों को कम किराए में शहर से जोड़ना.इसके लिए दुर्ग-भिलाई अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी का गठन किया गया था. लगभग 24 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से इस परिवहन व्यवस्था को विकसित करने की योजना थी.लेकिन प्रस्तावित 115 बसों में से करीब 70 बसें ही दुर्ग जिले में संचालित हो सकीं.

buses turned into junk
पुरानी सिटी बसें खड़े-खड़े हो गई कबाड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रियों को मिली थी बड़ी राहत

शुरुआती दौर में इन बसों से यात्रियों को काफी राहत मिली. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तक पहुंचना आसान हुआ. कुछ साल तक बसें सड़कों पर चलीं, लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था पटरी से उतरती चली गई.

सुपेला डिपो में खड़ी बसें बनीं कबाड़

कोविड काल के दौरान सिटी बसों का संचालन प्रभावित हुआ. बड़ी संख्या में बसें सुपेला डिपो में खड़ी हो गईं. इसके बाद इन बसों की नियमित देखरेख और मेंटनेंस नहीं हो सका.डिपो में खड़ी कई बसों के सामान और पुर्जे चोरी हो गए. जो बसें बचीं, वे भी लंबे समय तक रखरखाव नहीं होने के कारण खराब हो गईं. आज स्थिति ये है कि सुपेला डिपो में खड़ी कई बसें दोबारा सड़क पर उतरने की स्थिति में नहीं हैं. किसी बस में पहिए नहीं हैं, तो किसी में इंजन से जुड़ी समस्या है. कहीं सीटें गायब हैं तो कहीं दूसरे जरूरी पार्ट्स नहीं हैं. 50 से ज्यादा बसों के लंबे समय से खड़े रहने के कारण उन्हें पूरी तरह कबाड़ में बदलने की बात सामने आ रही है. फिर भी प्रशासन की ओर से नई सिटी बस सेवा दोबारा शुरू करने की बात कही जा रही है.

condition of old buses
पुरानी बसों की हालत अब हो चुकी है खराब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरानी सिटी बसों से सीख लेने की जरुरत

पुरानी सिटी बसों का अनुभव बताता है कि अगर बसों को लंबे समय तक डिपो में खड़ा कर दिया गया और रखरखाव की व्यवस्था कमजोर रही तो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार योजना कुछ वर्षों में ही कबाड़ में बदल सकती है. साथ ही सरकार को निजी बस संचालकों की आपत्तियों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा. सार्वजनिक परिवहन मजबूत होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ निजी परिवहन क्षेत्र में जुड़े हजारों लोगों के रोजगार और कारोबार को लेकर भी संतुलित नीति बनानी होगी.

condition of old buses
खड़ी बसों से पहिए हो गए चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रियों को मिले ज्यादा लाभ

दुर्ग-भिलाई के यात्रियों को अब एक ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है जो सिर्फ घोषणा और उद्घाटन तक सीमित न रहे, बल्कि वर्षों तक लगातार और भरोसेमंद तरीके से सड़क पर चले. 50 ई-बसों की तैयारी ने उम्मीद जगाई है, लेकिन सुपेला डिपो में खड़ी पुरानी बसें सरकार को एक साफ संदेश भी दे रही हैं नई बसें लाना आसान है, उन्हें सालों तक सड़क पर दौड़ाते रखना असली चुनौती है.


महंगाई, बिजली और सड़क से जनता त्रस्त, बीजेपी सरकार में कस्टोडियल डेथ की आई बाढ़ : भूपेश बघेल

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : अवसाद को हावी होने से रोके, सुसाइड का ख्याल आने पर करें अपनों से बात

डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में 50 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर, आपातकाल में अब गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित इलाज

Last Updated : September 14, 2026 at 7:26 PM IST

TAGGED:

E BUS SERVICE PUBLIC HAPPY
PRIVATE BUS OPERATORS OPPOSE
ई बस सेवा
निजी बस ऑपरेटर्स
E BUS SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.