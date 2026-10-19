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Special : नहीं छूट रहा परिवारवाद से पीछा, पंचायत चुनाव में दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी, पत्नी को भाजपा-कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार

नहीं छूट रहा परिवारवाद से पीछा... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजनीतिक दल सियासत में परिवारवाद को खत्म करने और इससे दूर होने के लाख दावे करते हों, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी राजनीतिक दल परिवारवाद से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं. न केवल विधानसभा और लोकसभा, बल्कि अब निकाय और पंचायत चुनाव में भी राजनीतिक दल नेताओं के पुत्र, पुत्री, पत्नी और अन्य नजदीकी रिश्तेदारों को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना रहे हैं.

परिवारवाद से इन दिनों कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है. भाजपा-कांग्रेस और अन्य दल भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. ताजा मामला प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का है, जहां पर पहले और दूसरे चरण में ही भाजपा-कांग्रेस ने अपने-अपने दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी, पुत्रवधू, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है.