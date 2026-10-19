Special : नहीं छूट रहा परिवारवाद से पीछा, पंचायत चुनाव में दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी, पत्नी को भाजपा-कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार
पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कांग्रेस-बीजेपी ने विधायक-मंत्रियों के परिवार वालों को भी टिकट दिया है. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : October 19, 2026 at 6:31 PM IST
जयपुर: राजनीतिक दल सियासत में परिवारवाद को खत्म करने और इससे दूर होने के लाख दावे करते हों, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी राजनीतिक दल परिवारवाद से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं. न केवल विधानसभा और लोकसभा, बल्कि अब निकाय और पंचायत चुनाव में भी राजनीतिक दल नेताओं के पुत्र, पुत्री, पत्नी और अन्य नजदीकी रिश्तेदारों को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना रहे हैं.
परिवारवाद से इन दिनों कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है. भाजपा-कांग्रेस और अन्य दल भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. ताजा मामला प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का है, जहां पर पहले और दूसरे चरण में ही भाजपा-कांग्रेस ने अपने-अपने दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी, पुत्रवधू, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है.
पहले और दूसरे चरण में कांग्रेस से जहां 16 नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया गया है तो वहीं भाजपा से सात नेताओं के परिवार वालों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया है.
कांग्रेस ने चार विधायकों और भाजपा ने दो मंत्रियों के परिवार वालों को दिए टिकट : दिलचस्प है कि पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कांग्रेस ने चार विधायकों के परिवार वालो तो वहीं भाजपा ने दो मंत्रियों के परिवार वालों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है.
कांग्रेस ने जिन विधायकों के परिवार वालों को टिकट दिए हैं उनमें विधायक डीसी बैरवा, अर्जुन बामनिया, रमिला खड़िया और पुष्कर लाल डांगी है तो वहीं भाजपा ने मंत्री मंजू बाघमार और झाबर सिंह खर्रा और विधायक शंकरलाल डेचा के परिवार वालों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है.
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कांग्रेस ने पति-पत्नी को भी दिया टिकट : इधर दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने बाड़मेर के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री हादी खान बेटे और पुत्रवधू को भी टिकट दिया है. हादी खान के बेटे गफूर अहमद बाड़मेर जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं पुत्रवधू शमा बानो धनाऊ पंचायत समिति से चुनाव लड़ रही हैं.
पांच पूर्व मंत्रियों के परिवार को भी कांग्रेस ने दिए टिकट : इधर कांग्रेस ने पांच पूर्व मंत्रियों के परिवार वालों को भी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है. इनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी,अमीन खान, गोविंद राम मेघवाल, रामकिशन वर्मा और ममता भूपेश हैं.
हमने परिस्थिति के हिसाब से टिकट दिए हैं : इस मामले में भाजपा प्रदेशा ध्यक्ष मदन राठौड़ ने परिवारवाद को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम कांग्रेस की तरह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं. हम कार्यकर्ताओं को ही टिकट देते हैं, जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है तो जमीनी फीडबैक के आधार पर ही टिकट दिए गए हैं. कोई मंत्री या किसी नेता का रिश्तेदार हमारे फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट में मजबूत है तो उसे स्थिति के हिसाब से टिकट दिया गया है.
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जमीनी फीडबैक के आधार पर दिए गए टिकट : वहीं, इस मामले में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कोई परिवारवाद नहीं है. जिनको टिकट दिया गया है, वो जमीनी फीडबैक और जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया है. किसी विधायक और पूर्व मंत्री के परिवारों को टिकट दिया गया है तो वो ग्राउंड सर्वे और स्थानीय नेताओं की सहमति के आधार पर दिया गया है.
कांग्रेस की राह पर बीजेपी : वहीं, इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में तो शुरू से ही परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं. गांधी परिवार से लेकर राजस्थान के ही कांग्रेस नेताओं को देखा जाए तो लंबी फेहरिस्त है, लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाती थी, अब वही भाजपा भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही है.
विधानसभा हो, लोकसभा हो या अन्य चुनाव हों. देख सकते हैं कि कितने भाजपा नेताओं के बेटे-बेटी, विधायक और सांसद हैं. वहीं, अब पंचायत चुनाव में भी जिस तरह से भाजपा ने दो मंत्रियों के परिवार वालों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, उसके अलावा कई अन्य से नेता हैं, जिनके परिवार वालों को टिकट दिए गए हैं. ऐसे में कह सकते हैं कि भाजपा में भी अब परिवारवाद हावी हो चुका है.
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हालांकि, परिवारवाद को लेकर सभी दलों को सोचना चाहिए कि अगर नेताओं के ही बेटे-बेटी, पुत्रवधू, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को टिकट देते रहेंगे तो फिर पार्टी का आम कार्यकर्ता कहां जाएगा. निकाय और पंचायत चुनाव में भी परिवारवाद चलेगा तो फिर कार्यकर्ताओं को कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को इस बारे में विचार करना चाहिए.