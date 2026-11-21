पंचायत चुनाव में परिवारवाद का बोलबाला: कहीं विरासत चमकी तो कहीं जनता ने परिवारवाद को नकारा
चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों को मिली जीत, मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चारों उम्मीदवार हारे. फिरोज सैफी की रिपोर्ट.
Published : November 21, 2026 at 5:57 PM IST
जयपुर: राजनीति में परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं, लेकिन राजस्थान के पंचायत और जिला परिषद चुनावों में दोनों ही दलों की सियासत में परिवारवाद का खूब बोलबाला दिखाई दिया. इन चुनावों में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों के परिजनों ने चुनावी मैदान में उतरकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की. टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक कई बड़े नेताओं की सक्रियता अपने परिजनों के लिए दिखाई दी. नतीजे आए तो कहीं परिवारवाद की राजनीति सफल रही तो कहीं मतदाताओं ने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को भी नकार दिया.
पंचायत चुनाव में परिवारवाद का यह चेहरा कांग्रेस और भाजपा दोनों में नजर आया. भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और बहू कनिका सिंह ने जीत दर्ज की. वहीं मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चारों उम्मीदवार चुनाव हार गए. कांग्रेस में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल, ममता भूपेश, अशोक बैरवा और खेमराज कटारा सहित कई नेताओं के परिजनों ने जीत हासिल की. इन नतीजों ने साफ कर दिया कि परिवारवाद का मुद्दा उठाने वाले दोनों राजनीतिक दल खुद भी इससे अछूते नहीं हैं.
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भाजपा में भी नेताओं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश: भाजपा में कई बड़े नेताओं के परिवारों ने पंचायत चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई. राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह की जीत ने परिवार की राजनीतिक पकड़ को मजबूती दी. ओसियां विधायक भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप ने भी चुनाव जीतकर परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया. हालांकि, मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के लिए परिणाम उलट रहे. उनकी पत्नी शांति देवी, बेटे अजय सिंह खर्रा, बड़े बेटे दुर्गा सिंह खर्रा और छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा चुनाव हार गईं. दुर्गा सिंह की हार का अंतर महज तीन वोट रहा. भाजपा विधायक अजय सिंह किलक की भाभी मनदीप चौधरी, पूर्व मंत्री शंभूसिंह खेतासर के परिवार की महिला उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा.
कांग्रेस में भी बेटा-बेटी, पत्नी और बहू को मिला चुनावी मैदान: परिवारवाद के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही. पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान ने जीत दर्ज की. पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना भंडारी और विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी भी चुनाव जीतने में सफल रहीं. पूर्व मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी आशा बैरवा और बेटे संजय बैरवा ने जीत हासिल की. पूर्व मंत्री खेमराज कटारा के बेटे विवेक कटारा भी चुनाव जीत गए. विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा, पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्नी सुषमा बैरवा और पूर्व उपमुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा की बेटी अलका बैरवा ने भी जीत दर्ज की. विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी नानी देवी और पुत्रवधू रितु गोदारा ने जीत दर्ज की. वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की बहन दाखू देवी भी चुनाव जीतने में सफल रहीं.
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परिवारवाद की राजनीति को हर जगह नहीं मिली सफलता: वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक परिवारों के सभी उम्मीदवारों को जनता ने स्वीकार किया. कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की पत्नी कनक बुढ़ानिया चुनाव हार गईं. सांसद संजना जाटव के जेठ श्रीनिवास जाटव और विधायक रमेश खींची की दोनों पुत्रवधुएं दीपिका और बिंदू भी चुनाव नहीं जीत सकीं. इसी तरह भाजपा के मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सभी उम्मीदवारों की हार ने यह संदेश दिया कि बड़े राजनीतिक पद और पारिवारिक पहचान भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करने की गारंटी नहीं हैं.
परिवारवाद पर सवाल: राजनीति में परिवारवाद को लेकर भाजपा अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है. वहीं कांग्रेस भाजपा के नेताओं और उनके परिवारों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर सवाल उठाती रही है, लेकिन पंचायत चुनावों के परिणाम बताते हैं कि दोनों दलों में नेताओं के रिश्तेदारों को चुनावी मैदान में उतारने का चलन मौजूद है. इसका एक राजनीतिक पहलू यह भी है कि बड़े नेताओं के परिजनों को टिकट मिलने से संगठन में पुराने कार्यकर्ताओं की दावेदारी प्रभावित हो जाती है. लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जब टिकट नहीं मिलता और किसी प्रभावशाली नेता के रिश्तेदार को मौका दिया जाता है तो असंतोष पैदा होता है, यही असंतोष कई बार चुनावी नतीजों में भी दिखाई देता है.
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