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पंचायत चुनाव में परिवारवाद का बोलबाला: कहीं विरासत चमकी तो कहीं जनता ने परिवारवाद को नकारा

चुनाव में परिवारवाद का बोलबाला. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजनीति में परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं, लेकिन राजस्थान के पंचायत और जिला परिषद चुनावों में दोनों ही दलों की सियासत में परिवारवाद का खूब बोलबाला दिखाई दिया. इन चुनावों में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों के परिजनों ने चुनावी मैदान में उतरकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की. टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक कई बड़े नेताओं की सक्रियता अपने परिजनों के लिए दिखाई दी. नतीजे आए तो कहीं परिवारवाद की राजनीति सफल रही तो कहीं मतदाताओं ने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को भी नकार दिया.