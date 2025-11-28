पति ही निकला लापता पत्नी का हत्यारा,लाश जंगल से बरामद
दयालपुर इलाके में युवक ने दूसरी पत्नी की दिल्ली से बागपत ले जाकर की हत्या, पति के निशानदेही पर महिला का शव जंगल से बरामद.
Published : November 28, 2025 at 7:41 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 11:39 AM IST
नई दिल्ली :नई दिल्ली :उत्तर पूर्वी दयालपुर थाना इलाके में रहने वाले एक युवक ने अपनी दूसरी पत्नी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी दूसरी पत्नी को बागपत ले गया, जहाँ उसके सिर में गोली मार दी और बाद में शव को जंगल में ही फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के एक नाबालिग साथी को भी हिरासत में लिया है. जिसने उसकी मदद की थी.
मृतका के परिजन से मिली मामले की ये जानकारी: 25 वर्षीय मृतका अपने परिवार के साथ चांदबाग क्षेत्र में रहती थीं. परिवार में माता-पिता और तीन भाई और एक बहन है. महिला एक बार में नौकरी करती थीं. मृतका की बहन ने बताया कि 20 नवंबर को उनकी बहन रोज की तरह जॉब पर जाने के लिए निकली थी। रात आठ बजे तक जब वह नहीं लौटी तो परिवार वालों ने फोन किया तो उसने बताया कि उसे आफिस से घर आने में देर हो जाएगी.
मृतका के गायब होने की पुलिस में दी गई थी सूचना : मृतका की बहन ने आगे बताया कि रात 2:48 बजे उसकी आखिरी बात मां से हुई थी.तब मृतका ने पांच मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी. लेकिन वह नहीं लौटी इसके बाद उसने फोन नहीं उठाया. तड़के परिवार के सदस्य दयालपुर थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज करवाई. पता चला आखिरी बार मृतका को खजूरी क्षेत्र के रहने वाले फैसल चौधरी के साथ देखा गया था..पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की तो वह फरार मिला.
पुलिस ने अपहरण के केस में की थी छापेमारी : परिवार ने युवती के अपहरण की आशंका जाहिर की थी. पुलिस ने एफआइआर में अपहरण की धारा जोड़ी. आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी. इस दौरान पुलिस को पता चला कि फैसल पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. इसके पिता आलम पेशे से प्रापर्टी डीलर हैं. अप्रैल 2025 को फैसल ने मृतका से साकेत कोर्ट में घर वालों को बिना बताए शादी की थी. शादी के बाद भी मृतका अपने मायके रह रही थी.
पुलिस की पूछताछ में पति ने कबूला गुनाह : डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इस बीच पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्म समर्पण करने जा रहा है जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन की रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ किया. पूछताछ में वह टूट गया और उसने महिला की हत्या और शव को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली.
पति के निशानदेही पर बागपत जंगल से महिला का शव बरामद : आरोपी पति के निशानदेही पर शव को बागपत जंगल से बरामद किया गया. पूछताछ में उसने बताया कि मृतका साथ में रहने का दबाव बना रही थी. पहली पत्नी की वजह से वह उसे घर नहीं ले जा पा रहा था. 20 नवंंबर को उसने अपने एक दोस्त की कार ली और मृतका को एक बार में लेकर गया जहां शराब पी. इसके बाद वह उसे लेकर बागपत लेकर चला गया, जहां उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी.
