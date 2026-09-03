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डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का दावा, 'अजमेर नगर निगम में आठवीं बार बनने जा रहा है भाजपा का बोर्ड'

अजमेर: उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अजमेर नगर निगम में आठवीं बार लगातार भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया है. बैरवा ने यह भी दावा किया कि प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव में अधिकांश जगहों पर भाजपा के बोर्ड बनने जा रहे हैं. बैरवा गुरुवार को अजमेर में थे. उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव ने एक होटल में संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर बीजेपी के संकल्प पत्र की जानकारी दी.

'मनमुटाव हो सकता है, पर एकमत होकर लड़ेंगे चुनाव': उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नगर निगम में पिछले बोर्ड में बेहतरीन काम हुए हैं, उन कामों के आधार पर भाजपा आठवीं बार लगातार नगर निगम में बोर्ड बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिलने से कुछ कार्यकर्ताओं को नाराजगी हो सकती है. कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन सब एकमत होकर चुनाव लड़ेंगे. भाजपा का कार्यकर्ता अपने दायित्व को बखूबी निभाता है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता की भावना भाजपा के साथ है और आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेंगे. अधिक से अधिक नगर निकायों में भाजपा के बोर्ड बनेंगे. भाजपा से नगर निगम में मेयर रहे धर्मेंद्र गहलोत के भाजपा छोड़ देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मिल बैठकर इसका भी हल निकाला जाएगा.