जनता की मांग और सुझावों पर आधारित होगा राजस्थान बजट: डिप्टी सीएम दीया कुमारी
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
Published : January 23, 2026 at 4:50 PM IST
कुचामन सिटी: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी शुक्रवार को डीडवाना जिले के पलाड़ा गांव के दौरे पर रही. इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के निवास स्थान पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को ढांढस बंधाया. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान बजट आमजन के हित में और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला होगा.
'इस बार होगा स्पेशल बजट': मीडिया से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की जनता की जो सभी मांगे हैं या विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के जो सुझाव आये हैं, उन सब पर ध्यान देते हुए इस बार राजस्थान का बजट एक स्पेशल बजट आएगा. जनता इस बजट से बहुत खुश नजर आएगी. नावां विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें बनवाई हैं, उतनी पिछली कांग्रेस सरकार के पूरे पांच साल के कार्यकाल में भी नहीं बनीं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
आगामी बजट को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पिछले दोनों बजट जनता के लिए उपयोगी और राहत देने वाले रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाला बजट भी आमजन के हित में होगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा. उन्होंने बताया कि इस बार बजट से पहले सरकार ने जनता से सीधा संवाद किया है, जिसमें लोगों की समस्याएं, जरूरतें और सरकार से अपेक्षाएं जानी गई हैं. इन्हीं सुझावों और अपेक्षाओं के आधार पर बजट तैयार किया जा रहा है, ताकि इसका सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचे.