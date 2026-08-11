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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का बड़ा एक्शन प्लान, घटिया निर्माण पर ठेकेदारों पर होगी सीधी कार्रवाई

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई: बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ ठेकेदारों की जवाबदेही को लेकर भी सख्त रुख सामने आया. दीया कुमारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. परियोजनाओं में खराब गुणवत्ता या मानकों की अनदेखी पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने प्रभावी गुण नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

'क्रियान्वयन में नहीं हो अनावश्यक देरी': बैठक के दौरान डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने उन विकास परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली, जो जरूरी मंजूरी नहीं मिलने के कारण अब तक अटकी हुई हैं. उन्होंने अधिकारियों को ऐसी सभी परियोजनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए. दीया कुमारी ने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए और संबंधित विभागों को आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से प्राप्त करनी होंगी. इस बैठक में अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, स्वीकृतियों से जुड़ी अड़चनों और काम पूरा होने की समयसीमा को लेकर भी जानकारी ली गई. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं को बजट में स्वीकृति मिल चुकी है, उनके क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.

जयपुर: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास परियोजनाओं, केंद्र सरकार से स्वीकृत एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को लेकर अधिकारियों से तफ्सील के साथ जानकारी ली गई. बैठक में उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

बैठक के दौरान डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

ठेकेदारों की जवाबदेही को लेकर भी सख्त रुख: उन्होंने कहा कि सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए. निर्माण कार्यों की नियमित जांच होनी चाहिए और यदि कहीं घटिया निर्माण सामने आता है, तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित ठेकेदार और एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केवल परियोजना की प्रगति देखना काफी नहीं है, बल्कि यह भी तय किया जाए कि निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के मुताबिक हो. इसके लिए विभाग के स्तर पर मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को प्रभावी बनाने की जरूरत है.

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बैठक में राज्य बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्हें समय पर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए और परियोजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग के जरिए काम की गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए.

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की भी समीक्षा: बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई. राज्य में सड़क और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाली इन परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृतियों और क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली गई. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करने और आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क और परिवहन से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाया जा सके.

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दीया कुमारी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी. परियोजनाओं की नियमित समीक्षा, समयबद्ध स्वीकृतियां और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के जरिए काम को गति देने पर जोर दिया गया. बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश में आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना रहा. सरकार की ओर से बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने और सड़क एवं अन्य विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए.